Tatove na plažah najbolj zanimajo denarnice in mobilniki

Pozivi in opozorila policisti ne zaležejo

18. julij 2017 ob 13:07

Koper - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Smo na vrhuncu turistične sezone, gneča na plažah je precejšnja, ob velikih toplotnih obremenitvah pa – predvsem, ko se gremo ohladit v morje – pozabljamo na svojo varnost. Tatovi so na to pozorni, zato je v tem času tatvin vse več.

Ne zaležejo niti pozivi policistov, naj ljudje na plaže ne nosijo vrednejših predmetov in večje količine denarja.

Policisti se na turistično sezono začnejo pripravljati že spomladi, svoje dejavnosti načrtujejo in pri tem sodelujejo s hotelirji, gostinci, sobodajalci in upravljavci plaž.

Kako je to urejeno na osrednji portoroški plaži, je povedal Neset Dulai iz piranskega javnega podjetja Okolje, ki plažo upravlja: "Če govorimo o varnosti, v prvi vrsti skrbimo za to, da je osebje pripravljeno oziroma opozorjeno, da spremlja dogajanje na plaži, tako reševalci kot drugi delavci na plaži. Na varnost opozarjamo same kopalce – če recimo kdo pušča stvari na ležalnikih. Imamo tudi priročne sefe, ki so montirani na senčnike, in imajo posebno kodo, ki si jo uporabnik sam določi."

Vsekakor pa je na nas, da se obnašamo samozaščitno, da ne ponujamo nepridipravom očitnih priložnosti. Kakšno je stanje na obalnih morskih plažah, smo vprašali tiskovno predstavnico koprske policijske uprave Anito Leskovec: "Tako kot vse pretekle turistične sezone, imamo tudi letos povečano število tatvin na in ob plažah. Ko se poveča število ljudi na plažah, tatovi vedno prihajajo in kradejo predmete, ki jih puščajo kopalci nezavarovane. To so predvsem različni pametni telefoni, denarnice, denar, tudi zlatnina in drugi predmeti."

Do tatvin prihaja na vseh kopališčih, nekje jih je več, drugje manj. Povprašali smo nekaj kopalcev na Lazaretu in v Portorožu, kako poskrbijo za svojo lastnino:

"S sabo vzamem samo tisto, kar je nujno potrebno."

"Tako da nimam nič s sabo, razen brisače, kopalk in japonk."

"Vrednih stvari se ne nosi na plažo."

V opozorilo naj spomnimo na tatinski podvig v Izoli, kjer je pred nekaj leti kopalec na plažo prinesel več tisoč evrov in seveda ostal brez njih.

Lado Bandelj, Radio Koper