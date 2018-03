Terme Olimia s prenovljenimi bazeni ob bok avstrijskim termam

Ena največjih naložb v slovenskem turizmu v zadnjem času

5. marec 2018 ob 21:07

Podčetrtek - MMC RTV SLO, STA

Leto 2017 je bilo za Terme Olimia iz Podčetrtka rekordno, prenovili in razširili pa so tudi kompleks Termalija, v kar so vložili 10 milijonov evrov. Gre za eno največjih naložb v slovenskem turizmu v zadnjem času.

Terme Olimia so prvi del prenovljene Termalije, namenjen družinam z majhnimi otroki, poimenovali Termalija Family Fun. Kot je povedal direktor Olimia Florjan Vasle, se z novo ponudbo zdaj lahko primerjajo z avstrijskimi zdravilišči.

Drugi del prenove Termalije, Termalija Relax, namenjen sprostitvi in rekreativnemu plavanju, bo dokončan do junija. V tem delu bodo notranji in zunanji bazen s podvodnimi masažami, slap in počasna reka, vroči jacuzzi, masaže, tepidarij in Kneipp bar. Do takrat bodo prenovili še recepcijo in garderobni del.

Nova Termalija bo s privlačno novo ponudbo zagotovo prestavila mejnike na področju vodnih doživetij in postavila nove, višje standarde na tem področju, je ocenil Vasle.

Še neviden svet vodnih avantur

Prvi del obnovljene Termalije po Vasletovih besedah predstavlja do zdaj še neviden svet vodnih avantur, ki nudi zabavo za celotno družino.

V njej je vodna oaza z notranjim in zunanjim bazenom ter amfiteatrom, ob kateri je velik prostor za otroško rajanje z vodnimi pištolami, širokimi tobogani in plezalnimi mrežami. Sestavljata jo tudi avanturistična tobogana in plezalna stena nad bazenom s slapovi.

"Digitalna generacija je vse zahtevnejša in išče še več, kajti njim ne zadostuje samo kopanje v bazenu," meni Vasle. Tako jim bo zunaj bazena na voljo med drugim še multidimenzionalno doživetje v 7D-kinu, interaktivne igre, igralne konzole, elektronska košarka in interaktivna tla.

Najmlajšim bo na voljo igralnica z inovativnimi igrali, poligonom, stenskimi vzponi, suhim bazenom z žogicami, labirintom za premagovanje ovir in otroškimi plezali.

V delu, poimenovanem Baby Fun, pa bodo lahko dojenčki čofotali in se igrali v bazenu z mivko in v zunanjem bazenu s posebnim senčnim jadrom za varnejše kopanje v poletnem času. Mamam bodo na voljo posebni prostori za dojenje in previjanje, družine pa bodo lahko počivale v družinskem počivališču.

Termalija za vse leto

Svet savn je bogatejši za veliko programsko savno Teater vetra, ki sprejme več sto ljudi hkrati, v sklopu druge faze prenove pa bosta dodani še dve savni z inovativnim programskim počivališčem ob kaminu.

Na vprašanje, koliko bo stal vstop v prenovljeno Termalijo, je Vasle odgovoril, da se cene ne bodo dvignile, dokler prenova ne bo končana v celoti.

Vodilni partner pri prenovi Termalije je družba Lesnina MG, za arhitekturo pa je poskrbel Milan Tomc iz arhitekturnega biroja Enota. Dejal je, da je bila to za njih v Podčetrtku do zdaj najzahtevnejša gradnja, saj je vodstvo Term Olimia želelo inovativne rešitve, ki v Sloveniji še niso znane. Nova Termalija bo tako uporabna vse leto, med drugim ima tudi strešno zasteklitev in naravno prezračevanje.

K. S.