Tremiti: do 500 evrov kazni, če boste uporabljali plastični pribor

Župan v boju za lepši jutri

1. maj 2018 ob 15:12

Rim - MMC RTV SLO

Plastični krožniki, kozarčki in jedilni pribor so po novem na Tremitskem otočju prepovedani. Vsakega, ki ga bodo ulovili na enem izmed šestih otokov v Jadranskem morju med uporabo prepovedanih izdelkov, ga bodo oglobili.

Kazen se bo gibala med 50 in 500 evri, je poročal britanski Independent. Gre za ukrep, ki ga je sprejel tamkajšnji župan Antonio Fentini v prizadevanju, da zmanjša število plastičnih delcev, ki so jih našli v morju okoli otokov.

Župana je predramila raziskava organizacije Greenpeace, ki je pokazala, da se v kubičnem metru vode nahaja 2,2 delčka plastike - večino jo sestavlja polieten, ki je sestavni del plastičnih vrečk in steklenic. "Dan za dnem spremljamo, kako ljudje ubijajo naše morje in nemudoma moramo nekaj ukreniti," je povedal Fentini.

Delež plastike je veliko večji od italijanskega povprečja, ki znaša 0,52 delca plastike na kubični meter. A vsa plastika ne izvira iz otočja, saj jo tam pogosto prinesejo tokovi, so že dodali pri Greenpeacu.

Visoka koncentracija mikroplastike, ki obkroža otočje, je zaskrbljujoča, še posebej, če upoštevamo dejstvo, da otočje velja za zaščiteno območje. Tako je začel Fentini z akcijo, ki spodbuja prebivalce in turiste, da začnejo uporabljati pribor, ki je biološko razgradljiv ali pa se ga lahko uporabi večkrat.

Po drugi strani so plastične steklenice še vedno zakonite. Toda župan upa, da bo kmalu spremenil tudi to in da se bodo namesto njih začele uporabljati zgolj steklenice. Prav tako pa se bori, da bi prepovedali zabojnike iz polistirena.

"Pozivam župane vseh otokov in obalnih območij, da sledijo moji pobudi," je dejal Fentini in dodal: "Poskusimo narediti nekaj dobrega za naš planet."

Plastika je trenutno ena vročih tem v prevozništvu. Največja družba za pomorski promet Hurtigruten je pred kratkim razglasila, da bo bodo njene ladje prve na svetu, na katerih ne bodo uporabljali plastike. 2. julija bodo prepovedali vse nepotrebne enkratne uporable plastičnih izdelkov, med njimi slamice, očala in torbe. Letališče Heathrow je prav tako pred kratkim predstavilo ambiciozni načrt, da bodo do konca leta reciklirali vse plastične lončke za kavo.

K. K.