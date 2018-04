Tudi piranska občina zvišuje turistično takso

Odlok uvaja tudi novo, promocijsko takso

21. april 2018 ob 15:45

Piran - MMC RTV SLO

Piranski občinski svet je v prvi obravnavi sprejel povišanje turistične takse na dva evra in uvedbo promocijske takse 0,5 evra.

Piranski občinski svet je na zadnji seji v prvi obravnavi sprejel odlok o povišanju turistične takse. Mnenja o enotni oziroma diferencirani taksi so bila sicer deljena, a je razprava pokazala, da največ svetnikov zagovarja enotno višjo turistično dajatev.

Piranski občinski svet je v prvi obravnavi sprejel odlok o povišanju oziroma o določitvi turistične takse, ki naj bi bila - kljub nekaterim pobudam zagovornikov diferencirane oblike te dajatve - poenotena. "Mi kot občina smo pač uporabili to možnost, da smo predlagali povišanje na dva evra. Seveda s tem nismo izkoristili maksimalnega zneska, ki ga zakon določa. Dodati je treba še promocijsko takso, kar pomeni skupno 2,5 evra," je dejal vodja urada za gospodarstvo in turizem piranske občine Ljubo Bertok.

Želje in zahteve vseh turističnih akterjev so, da se tako zbrani denar nameni za razvoj turizma. "Vse želje smo zapisali v akcijskem načrtu strategije, ki bo predstavljena občinskemu svetu v maju, to je na naslednji seji. To bo osnova za odločitev, kolikšna bo višina in kam naj bi se namenila ta turistična taksa," pravi direktor Turističnega združenja Portorož Igor Novel.

Poleg dviga turistične odlok uvaja novo, promocijsko takso, ki jo predvideva zakon o spodbujanju razvoja turizma. Promocijsko takso bodo sicer začeli pobirati 1. januarja 2019, znašala pa bo 25 odstotkov turistične takse. Namenjena bo načrtovanju in izvajanju trženja ter promociji celovite turistične ponudbe Slovenije, denar pa bo prejela Slovenska turistična organizacija.

Lado Bandelj, Radio Koper