Tudi vse več Slovencev se odpravlja v Park Škocjanske jame

Veliko število turistov ne škoduje stanju v jamskem podzemlju

16. avgust 2018 ob 12:07

Divača - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Obisk v Parku Škocjanske jame je vsako leto višji. Do 1. avgusta letos so upravitelji našteli že 116 tisoč obiskovalcev, do konca leta jih pričakujejo 190 tisoč.

V Parku Škocjanske jame letos prvič opažajo, da narašča število domačih gostov v mesecih zunaj glavne sezone. Sicer je v glavni sezoni več kot 90 odstotkov tujcev.

V Parku opažajo naraščanje števila obiskovalcev, ki pridejo do Divače z vlakom, in agencijskih enodnevnih izletov. Ker na parkirišču v Parku ni dovolj prostora za vse, uporabljajo parcelo v bližnjem poslovnem območju Risnik, do parka pa vozi brezplačni avtobus.

Veliko število obiskovalcev ne vpliva kvarno na stanje v jamskem podzemlju, pravi strokovni sodelavec Parka Škocjanske jame Borut Peric. "Tudi mikroklima, ki jo spremljamo s posebnimi senzorji, temperatura, CO2 in prevetrenost ne odstopajo od normalnih stanj v jami," še dodaja.

Vodja marketinške službe Jana Martinčič ob tem poudarja: "Delo imamo organizirano tako, da vsako uro glede na razpoložljive vodiče sprejmemo določeno število obiskovalcev; čezmernega obiska si ne privoščimo." V parku dela več kot 50 vodičev, skupine pa si morajo ogled rezervirati vnaprej.

K. Ši., Irena Cunja (Televizija Slovenija)