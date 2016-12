Tuji mediji: Ljubljana idealna za zimski pobeg, Bled za introvertirane?

14. december 2016 ob 09:42

London - MMC RTV SLO

Slovenija se kot destinacija pojavlja na vse več popotniških seznamih največjih svetovnih medijev. Nazadnje je Ljubljano med svojih deset predlogov za popolni evropski zimski oddih uvrstil Guardian, medtem ko je Bled po izboru Huffington Posta prava izbira za introvertirane.

Guardian je v svojem seznamu mest, primernih za zimski pobeg, zbral deset malce manj razvpitih destinacij, ki so z Otokom večinoma povezane z nizkocenovnimi letalskimi družbami. Med njimi je tudi Ljubljana, ki jo pri Guardianu opisujejo kot živahno in "zelo zeleno", pri čemer poudarjajo dobrodošlo omejitev prometa v starem jedru mesta, ne pozabijo pa tudi omeniti povezave s prihajajočo prvo damo ZDA Melanio Trump.

Britanski časopis je Ljubljana navdušila tudi zaradi svoje arhitekture, mostov in prazničnih stojnic s kuhanim vinom, za kavo priporočajo Čokla in Daktari, za večerjo Taverno Tatjano in Špajzo, pri čemer hvalijo za številne eksotično konjsko meso, turisti pa bi morali vsekakor obiskati tudi ljubljansko tržnico.

Ljubljana se je na seznamu znašla s Popradom na Slovaškem, Baden-Badnom v Nemčiji, Sarajevom, Åre-Östersundom (Švedska), Poznanjem (Poljska), Zagrebom, Tromsojem (Norveška), Memmingenom (Nemčija) in Sibiujem (Romunija).

Za introvertirane slovenski vinogradi in Bled

Slovenija pa se je v teh dneh znašla tudi v Huffington Postu, kjer so našteli 11 destinacij, ki bi jih moral vsaj enkrat obiskati vsak introvertiranec. "Introvertirani popotniki običajno nimajo želje po večjih množicah, natrpanih, živahnih hostlih in zabavah do zore. Njihovo pojmovanje dobro uravnoteženega potovanja je bližje samotnemu vzponu na goro ali tihemu raziskovanju kulture," razlagajo svojo definicijo introvertiranega popotnika pri ameriški spletni strani.

V ta namen so zbrali 11 krajev, ki zajemajo vse od gozdov do plaž, od prestolnic do spokojnih plaž. Pri Sloveniji omenjajo Bled in njegovo spokojnost, čeprav priznavajo, da je ta gorenjski biser med Slovenci precej priljubljen, zato podajajo še druge predloge, kjer boste introvertiranci morda še lažje zadihali — potep po slovenskih vinogradih, taborjenje ali pa kak osupljiv travnik divjih cvetlic.

Sloveniji se na seznamu pridružujejo za Američane morda bolj znani kraji — Glastonbury v Angliji (samo ne med festivalom, svarijo pri Huffu), Tulum (Mehika), španska romarska pot Camino de Santiago, Finska, Islandija, obala Oregona, Wyoming, plaža Flamands na karibskem otoku St. Barts, Čang Maj (Tajska) in Pariz. Ta se morda ne zdi ravno kot logična izbira, a pri Huffington Postu pojasnjujejo: "V francoskem slovarju je 'flâneur' nekdo, ki se rad sprehaja in pohajkuje po ulicah brez kake določene smeri ali pogovora. Z drugimi besedami, čeprav je v mestu luči nedvomno veliko ljudi, je to za introvertirane eno najlepših mest na svetu."

K. S.