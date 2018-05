Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Turistični vrvež je zaznati v vseh obalnih mestih. Najbolj oblegan pa je Piran. Foto: Radio Koper/Lea Širok Dodaj v

Turisti oblegajo predvsem Piran

Nadpovprečno toplo vreme in prazniki so v teh dneh napolnili hotele, apartmaje in kampe ob slovenski obali

1. maj 2018 ob 20:06

Piran - MMC RTV SLO

Promet pa ni gost le na lokalnih cestah, temveč tudi na urejenih kolesarskih poteh, ki so letos med domačini in tujimi turisti očitno še posebej priljubljene. Med zelo obiskanimi točkami piranske občine je v teh dneh tudi Krajinski park Sečoveljske soline.

Promet pa ni gost le na lokalnih cestah, temveč tudi na urejenih kolesarskih poteh, ki so letos med domačini in tujimi turisti očitno še posebej priljubljene. Med zelo obiskanimi točkami piranske občine je v teh dneh tudi Krajinski park Sečoveljske soline.

Turistični vrvež je zaznati v vseh obalnih mestih. Najbolj oblegan pa je Piran. Lokali so polni. Na Punti mrgoli sprehajalcev. Z ene izmed turističnih bark na pomolu diši po pečenih ribah. Tartinijev trg si ogleduje večja skupina turistov iz Japonske. V trgovini Sečoveljskih solin z lokalnimi izdelki se tre kupcev.

Najbolj jih zanimata solni cvet in čokolada s soljo, poudarja prodajalec Blaž Lušina: "Če je trg poln, je tudi trgovina vedno polna."

Ob mandraču se ustavi družina iz okolice Celja. Vsi so na kolesih. V Piran so se pripeljali iz Izole, kjer prenočujejo, pojasni Aljaž: "Tu je zelo lepo, sem pozitivno presenečen nad vsem. Kolesarske steze so zelo urejene tukaj."

Poljakinja Johanna je bila v Piranu že pred dvema letoma. Zdaj je tukaj na enotedenskih počitnicah. Kot pravi, je mesto zelo lepo, všeč ji je stolp, vse je čudovito.

Na motorju sta se na slovensko obalo na enodnevni izlet pripeljala Silva in Andrej iz Slovenj Gradca. Ustavila sta se v Piranu, ki jima je posebej všeč: "Staro mestno jedro tukaj v Piranu, portoroška riviera, to si vsakič ogledamo."

Za italijansko družino iz Milana, ki je nastanjena v Kopru, je slovenska obala le ena izmed točk njihovih počitnic v Sloveniji. Kot pravi Fabio, so kraji z beneško dediščino zelo lepi. Zdaj pa morajo poskusiti še lokalno kuhinjo. Počitnice bodo nadaljevali v Kamniku.

Tudi za Teimana iz Kitajske, ki je prvič v Sloveniji, Piran ni edina postaja na počitnicah. Bili so na Blejskem jezeru, pojasnjuje, pa v veliki Postojnski jami, ogledali so si slovensko prestolnico Ljubljano.

Ob obali pa so med turisti zelo priljubljene tudi Sečoveljske soline. Vodička krajinskega parka Martina Stanič: "Večinoma so to domači gostje, družine z vse Slovenije, med tujci pa je največ Italijanov in Avstrijcev."

Veliko je tudi že povpraševanje po centru na prostem Lepa Vida, a bo na velnes sredi solinskih polj treba počakati do konca maja.

Lea Širok, Radio Koper