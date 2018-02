Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bohinjsko jezero je ena osrednjih bohinjskih znamenitosti. Foto: Pixabay Sorodne novice Bohinj Evropejce navdušuje s "tišino narave in spreminjajočo se pokrajino" Dodaj v

Turistični naval na Bohinj: "Želimo si kakovostni turizem"

13. februar 2018 ob 14:07

Bohinj - MMC RTV SLO, STA

V Bohinju so lani imeli več kot 550.000 nočitev, kar je za 15 odstotkov več kot leta 2016, a večje število gostov prinaša tudi nove izzive, zato se v Bohinju trudijo z nadgradnjo prometnega režima in razvojem kakovostnih turističnih produktov.

Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus pojasnjuje, da je Bohinj lani presegel mejo pol milijona nočitev. Če bi hoteli ob Bohinjskem jezeru, ki so bili nekoč bili nosilci turizma v Bohinju, normalno delovali, pa bi bilo teh nočitev lahko od 750.000 do 800.000. Potem bi v nekaj letih lahko presegli tudi milijon nočitev letno, ocenjuje Langus. Največ gostov pride v Bohinj v juliju, ko so lani našteli 130.000 nočitev, in v avgustu, ko so zabeležili 160.000 nočitev. So pa lani, kot so sporočil iz Turizma Bohinj, zabeležili neverjetne številke tudi maja in junija ter v jesenskih mesecih. Še posebej jih veseli, da se povečuje število nočitev v mesecih izven glavne turistične sezone.

Dolžina bivanja nad povprečjem

Nad slovenskim povprečjem ostaja dolžina bivanja, ki ob neupoštevanju planinskih koč, kjer gostje praviloma prenočijo samo eno noč, znaša skoraj tri dni. Med gosti največji delež, to je 30 odstotkov, predstavljajo domači gostje, sledijo Nemci s 14 odstotki. Veliko je tudi gostov iz Češke, Nizozemske in Velike Britanije. Vendar kot ob povečanju števila turistov izpostavlja Langus, niso višje številko tisto, k čemur stremijo. "Želimo si kakovostni turizem in zato bomo v naslednjih letih vse sile usmerili v upravljanje destinacije. Tukaj nas čakajo največji izzivi: infrastruktura, prometni režim in seveda kvalitetna doživetja za bolj zahtevne goste," je izpostavil.

Želijo si podaljšati sezono

Ob tem je dodal, da si v Bohinju želijo predvsem podaljšati sezono, na kar vplivajo tudi jesenske in pomladne aktivnosti, kot so na primer Dnevi pohodništva in Mednarodni festival alpskega cvetja. Ob tem sledijo redno noveliranemu programu razvoja turizma v Bohinju, ki hodi predvsem po poti trajnostnega razvoja. Langus je prepričan, da splošna rast v turizmu in socialno-politične razmere niso edini razlog za dobre rezultate bohinjskega turizma, temveč je razlog tudi v dobrem delu vseh deležnikov v Bohinju, s katerimi skupaj snujejo razvoj turizma. Kot pravi Langus, je partnerstvo, ki ga imajo sklenjenega v Bohinju, neka posebna oblika sodelovanja, kakršne drugod po Sloveniji še ni.

Kot so sklenili v Turizmu Bohinj, je za njimi plodno leto, pred njimi pa kup izzivov, do katerih morajo pristopiti na način, da bodo lahko prenesli še večji pritisk gostov, kot so mu bili priča lani v višku poletne sezone. "Veliko energije zato vlagamo v nadgradnjo prometnega režima v Bohinju ter v tiste kvalitetne turistične produkte, s katerimi gost doživi takšen Bohinj, kot smo si ga zamislili in ga doživljamo ne nazadnje tudi mi, ki tu živimo," so poudarili.

