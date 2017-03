Ugledna nagrada National Geographica v slovenske roke

Zmaga v kategoriji trajnostnega upravljanja destinacije

8. marec 2017 ob 19:04

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Slovenska turistična organizacija (STO) je v Berlinu v okviru vodilne svetovne turistične borze prejela nagrado World Legacy Award, ki jo podeljuje National National Geographic, STO je nagrado osvojila v kategoriji trajnostnega upravljanja destinacije.

"To zagotovo zagotavlja veliko prepoznavnost in vidnost v tem prostoru. Na mednarodni turistični borzi ITB Berlin se zbere ogromno strokovnjakov, novinarjev in danes je Slovenija v centru pozornosti," je povedala direktorica STO-ja Maja Pak.

Nagrada za Slovenijo po njenih besedah pomeni "izjemno promocijo", saj je National Geographic zelo priznan medij. "To nam prinaša vidnost, prepoznavnost, in to v segmentu trajnostnega turizma, ki je tudi naš cilj," je poudarila.

Nagrade World Legacy Awards sicer prejmejo podjetja, organizacije ali destinacije, ki spodbujajo pozitivno transformacijo turistične panoge ter izkazujejo voditeljsko in vizionarsko vlogo na področju najboljših praks trajnostnega turizma.

Nagrade podaljujejo v petih kategorijah

National Geographic jih podeljuje v petih kategorijah: spreminjanje Zemlje (Earth Changers), čut za destinacijo (Sense of Place), ohranjanje narave (Conserving the Natural World), vključevanja skupnosti (Engaging Communities) in upravljanje destinacij (Destination Leadership).

STO je slavila v slednji kategoriji, kjer ocenjevanje temelji na trajnostnih praksah, okolju prijaznih pobudah ter zaščiti naravnega okolja in kulturne dediščine. Ob podelitvi nagrade so v National Geographicu med drugim Slovenijo izpostavili kot eno najbolj trajnostnih držav na svetu.

Finalista v kategoriji upravljanja destinacij sta bila še kenijski Segera Retreat in ameriški Riverwind Foundation iz Jackson Holea.

Sa. J.