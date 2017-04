Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Najkrajša mednarodna letalska povezava. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ukinjen osemminutni polet med Nemčijo in Švico

Najkrajša mednarodna letalska povezava

1. april 2017 ob 13:46

Stuttgart - MMC RTV SLO/STA

Najkrajša mednarodna letalska povezava, gre za osemminutni polet med Nemčijo in Švico čez Bodensko jezero, je ukinjena.

Linija je od lanskega novembra povezovala nemški Friedrichshafen in Altenrhein v Švici, zadnji polet pa bodo opravili 14. aprila.

Direktor letališča v Friedrichshafnu Claus-Dieter Wehr je povedal, da se je dunajska letalska družba People's Viennaline za ukinitev povezave po le nekaj mesecih obratovanja odločila zaradi majhnega povpraševanja.

Okoljevarstveniki so bili kritični do povezave, češ da gre za nepotrebno onesnaževanje okolja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Od Dohe do Aucklanda

Februarja letos pa so vzpostavili najdaljšo komercialno letalsko povezavo - z enim poletom lahko potniki potujejo od Dohe v Katarju do Aucklanda na Novi Zelandiji. Potniki potrebujejo za polet dobrih 16 ur.

