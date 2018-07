V Bohinju zadovoljni z odzivi na novo parkirno ureditev

Uspešna razbremenitev prometa okoli jezera

13. julij 2018 ob 14:24

Nov prometni in parkirni režim v Bohinju se je v prvih nekaj tednih že pokazal za učinkovitega. Kljub slabemu vremenu, ki v Bohinj privablja manj obiskovalcev, na bohinjski občini ugotavljajo, da so odzivi izredno dobri.

Bohinjska občina se je letos odločila za dvig parkirnine na parkiriščih ob jezeru na 2,5 evra na uro, kot alternativo pa je obiskovalcem ponudila bolj oddaljena in cenovno ugodnejša parkirišča, s katerih zagotavlja brezplačni javni prevoz. Parkirišče Danica ob Bohinjski Bistrici, ki lahko sprejme 100 vozil, je popolnoma brezplačno, brezplačen pa je tudi prevoz do jezera, ki je od petka do nedelje organiziran na vsake pol ure.

Nasproti Hotela Kristal v Ribčevem Lazu, kjer je parkirišče za 300 vozil, pstane arkiranje pet evrov na dan, vsak dan pa je z njega zagotovljen tudi pogost prevoz do jezera. Tretje novo parkirišče je v Senožetih v Srednji vasi. To parkirišče za dva evra na dan in z organiziranim brezplačnim prevozom vsak petek, soboto in nedeljo do križišča Voje - Blato, ponuja ugodno alternativno vsem, ki se odpravljajo v gore.

"Mislimo, da se je občina pravilno odločila, da tako zmanjšamo gnečo avtomobilov in njihov pritisk na jezersko skledo ter izboljšamo kakovost življenja prebivalcev in doživljanje turistov," je na današnji novinarski konferenci v Bohinju po prvih izkušnjah z novo prometno ureditvijo povedal bohinjski podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Jože Sodja.

Z brezplačnimi prevozi več kot 2000 potnikov

"Odzivi so res izredno dobri," je ocenil tudi direktor bohinjske občinske uprave Miro Sodja, ki je prepričan, da bi se v primeru lepega vremena novi režim še bolje izkazal. Kljub slabemu vremenu so namreč od 23. junija do 8. julija z brezplačnimi prevozi prepeljali 1813 potnikov, ob upoštevanju tudi tega tedna, pa število potnikov že presega 2000. Še dodatnih 500 potnikov so v tem času prepeljali z avtobusom hop-on hop-off na Pokljuko.

"Glede na vreme so to krasne številke in opažamo, da so ljudje glede teh možnosti parkiranja in prevozov dobro obveščeni ter jih tudi uporabljajo," je pojasnil Sodja. Ob tem je dodal, da se kaže potreba po prevozih na planino Blato tudi med tednom. Na podlagi statistik in anket, ki jih pripravljajo, bodo prihodnje leto glede na letošnje izkušnje prometni režim po potrebi tudi prilagodili.

Občina v trajnostno prometno ureditev vlaga precejšnja sredstva. Zgolj za stroške prevozov letos namenja 150.000 evrov, še dodatnih 350.000 evrov pa je stala naložba v parkirni sistem. Tega bodo prihodnji teden dopolnile še informativne table o zasedenosti parkirišč z usmerjanjem na alternativna parkirišča.

Ključ do varovanja narave

Ob spodbujanju javnih prevoznih sredstev občina ne pozablja niti na urejanje pohodniških poti, za katere letos namenja 30.000 evrov, in kolesarskih poti, v katere so od leta 2012 vložili že več kot milijon evrov. Sodja upa, da bodo prihodnje leto lahko kaj konkretnega pokazali tudi na kolesarski povezavi med Bledom in Bohinjem, ki se bo urejala v sodelovanju z Direkcijo RS za infrastrukturo.

Prizadevanja za trajnostno mobilnost, v katerih je Bohinj vodilni v državi, se uresničujejo tudi drugod v Julijskih Alpah, tako denimo v Vratih in Posočju. "To je pravi odgovor na naraščajoč turizem in ključ do varovanja narave," je poudaril direktor Turizma Bohinj Klemen Langus, ki je pojasnil, da so v Bohinju v prvi polovici tega leta ugotovili 25-odstotno rast števila prenočitev v primerjavi z istim obdobjem lani.

