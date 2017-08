Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Civita di Bagnoregio - slikovita vasica z 10 stalnimi prebivalci, ki ji je dolgo časa grozilo, da se preprosto zvali v dolino. Foto: AP Julija se je na protestu proti turistom v Benetkah zbralo 2.000 domačinov. Foto: Reuters "Dobrodošlica" turistom v Palma de Mallorci - "Turisti, vi ste teroristi". Foto: Reuters Španci so poleg Benečanov morda najbolj razkačeni nad turisti. Prizor je z ene od plaž pri Barceloni. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V boj proti poplavi turistov z vstopnino za vstop v mesta?

Vas Civita di Bagnoregio edina v Italiji z vstopnino

20. avgust 2017 ob 10:21

Rim - MMC RTV SLO

V času, ko se evropska mesta spopadajo s skoraj neobvladljivim valom turistov, ko v Benetkah protestirajo proti izrivanju domačinov iz mesta, v Španiji se pojavljajo napisi, ki turiste enačijo s teroristi, na Bledu pa Slovencem svetujejo, naj na obisk raje počakamo do jeseni, si župan italijanske vasi Civita di Bagnoregio mane roke.

Francesco Bigiotti se je namreč odločil za rešitev, ki se mnogim zdi pretvegana, prekonfliktna. Uvedel je namreč vstopnino za prečkanje mostu do te slikovite srednjeveške vasi na vrhu vzpetine v pokrajini Lazio - in je nad rezultatom navdušen.

Civita di Bagnoregio, vasico z desetimi stalnimi prebivalci 120 kilometrov od Rima, so pred več kot 2.500 leti ustanovili Etruščani, nato je že praktično izumrla, danes pa je edino mesto v Italiji, ki zaračunava vstopnino. To so uvedli že leta 2013, ko je znašala še poldrugi evro, letos pa so jo z avgustom krepko podražili - zdaj mora vsak obiskovalec ob delovnikih za obisk odšteti 3 evre, ob nedeljah in praznikih pa 5. Za še nekaj evrov več pa lahko dobite tudi zasebno turo po vasi.

O vstopnini v mesto ali pa vsaj za na najbolj oblegani Trg svetega Marka že dolgo razmišljajo mestne oblasti v Benetkah, ki nikakor ne morejo najti rešitve za poplave turistov, ki se zgrinjajo nad romantično mesto na laguni, s tem pa načenjajo tradicionalni način življenja in višajo cene najemnin, da je postalo življenje v mestu za domačine neznosno. Protesti so tako stalnica v mestu, katerega prebivalstvo je upadlo na pičlih 55.000, kar je trikrat manj kot po drugi svetovni vojni. Julija je proti množičnemu turizmu - najbolj jim gredo v nos dnevni, nezapravljivi obiskovalci s križark - protestiralo 2.000 ljudi, kljub temu pa se vstopnina mnogim zdi preradikalna zamisel.

Stalna rast obiskovalcev

Bigiotti se ne strinja. Kljub vstopnini vas privablja vse več obiskovalcev - letos naj bi jih kar 850.000 - za primerjavo: leta 2010 so jih našteli 40.000. "Cena vstopnice jih sploh ni odvrnila. Pravzaprav je izboljšala kakovost turizma. V nekih ozirih kraj s tem pridobi na vrednosti. Celo turisti so pozornješi, zadržijo se dalj časa in so spoštljivejši," za Guardianov Observer razlaga prednosti vstopnin Bigiotti.

Župan s pomočjo sistema vstopnin lahko nadzira tok turistov, hkrati pa je zaradi njih lahko tudi ukinil občinski davek, tako v Civitaju kot tudi v večjem kraju pod njegovo pristojnostjo Bagnoregiu s 3.650 prebivalci. Ob tem se ponaša še z ničelno brezposelnostjo, zahvaljujoč 400 delovnim mestom, ki jih je ustvaril v turizmu in s turizmom povezanimi malimi podjetji, ki so vzniknili v zadnjih letih. "Bagnoregio je edino italijansko mesto, kjer prebivalci ne plačujejo več občinskega davka. Uspelo nam je izboljšati lokalne storitve - zdravstvo je boljše, uvedli smo prevozna sredstva za invalide ... Uspeva nam živeti avtonomno, zahvaljujoč turizmu in kulturi. Resnično, pravi čudež," pravi Bigiotti.

"Umirajoče mesto"

Res bi lahko govorili o čudežu, še zlasti, ker je bila Civita znana kot "umirajoče mesto" zaradi vseh plazov, potresov in poplav, ki so jo ogrožali vse od 17. stoletja. A namesto, da bi oznaka vas ugnobila, so jo izkoristili za spretno tržno kampanjo in zdaj boste napis "umirajoče mesto" našli celo na smerkokazih. Jasno, tu ne gre za lažno oglaševanje - leta 2014 in 2015 je v vrsti zemeljskih plazov del vasi zgrmel v dolino, geologi pa pozicijo vasi in njeno ogroženost primerjajo s taljenjem sladoleda.

A dogodek je spodbudil nekaj največjih italijanskih kulturnikov, od skladatelja Ennia Morriconeja do režiserja Bernarda Bertoluccija, da so podprli peticijo za uvrstitev Civitaja na seznam Unescove svetovne dediščine, dodatna sredstva pa je za ohranitev vasi, vse bolj prepoznavne kot kulturni in zgodovinski biser, prispevala še regionalna vlada. Tudi del vstopnine gre neposredno v sklad za ohranitev vasi, do katere lahko pridete zgolj peš (ali z mopedom), po mostu, ki so ga delno uničili Nemci med drugo svetovno vojno.

Vsi turisti seveda niso zadovoljni nad vstopninami, še zlasti Italijani, a se tudi njihovo nezadovoljstvo naglo razkadi, ko vstopijo čez stari vhod po ozkih tlakovanih uličicah na glavni trg z zvoniokm in cerkvijo iz 13. stoletja. V vasi je tudi nekaj penzjonov, kjer lahko prespite, večina starih hiš pa je danes preurejenih v počitniške apartmaje. Kot piše Observer, sicer kaj veliko v vasi ni za početi - razen občudovanja zgodovine in ležernem posedanju ob kozarcu italijanskega vina.

Aristokrati prišli - in odšli

V 60. in 70. letih je nekaj časa kazalo, da se bodo prišleki, očarani nad pravljično pokrajino in odmaknjenostjo Civitaja, tu za stalno naselili - italijanski aristokrati so pokupili na pol podirajoče se stavbe, ki so jih želeli preurediti v luksuzna podeželska domovanja, a so obupali, ko so ugotovili, da ni infrastrukture in ponudbe za življenjski slog, ki so ju bili vajeni. "Ko so uredili hiše in z njimi impresionirali vse svoje prijatelje, so odšli. Kaj več, se jim je zdel prevelik napor," pravi Anthony Costa Heywood, ameriški arhitekt, ki je tudi sam vas odkril v 60. letih, od leta 2003 pa je eden redkih, ki tu živijo za stalno. Vas še vedno nima ne pošte, ne trgovine, kaj šele bolnišnice ali šole, živi pa izključno od turizma.

In na to panogo se bo Bigiotti še naprej osredotočal - a z veliko mero opreznosti. Še vedno mu gre v nos izjava Giulia Tremontija, gospodarskega ministra v vladi Silvia Berlusconija, ki je leta 2010 sredi finančne krize korenite reze v umetnost in kulturo utemeljil z besedami "Kultura te ne nahrani". "Dokazali smo mu, da se moti in storili točno obratno. Civita je bila označena za umirajoče mesto. Danes Civita ni smo živa, ampak ohranja pri življenju tudi celotno območje."

K. S.