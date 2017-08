V Idriji praznik tradicionalnih idrijskih žlikrofov

Obiskovalce vabijo z različnimi jedmi

26. avgust 2017 ob 17:09

Idrija - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Idrija je ta konec tedna v znamenju praznika žlikrofov, ki ga je tokrat prvič pripravil Mladinski center Idrija. S prepletom tradicije in sodobnosti želijo obiskovalcem ponuditi novo kulinarično izkušnjo.

Žlikrofi so zaščitena kulinarična posebnost, ki jo je na prazniku mogoče okusiti z več omakami, kot prilogo ali samostojno jed z alpskim pridihom in celo s prevezo čez oči. Poleg proizvajalcev žlikrofov pa se na dogodku predstavljajo tudi vinarji in mikropivovarji.

Kako lahko obiskovalci doživijo žlikrofe, je za Radio Slovenija pojasnil predstavnik prirediteljev Tilen Božič. "Predvsem smo vsakič v stiku z neko novo omako, prilogo, z nekim novim izzivom, ki ga kuharski mojstri pripravijo."

Ponudba na stojnicah je raznovrstna. Marko Žigon je povedal, da imajo poleg tradicionalnih žlikrofov tudi "teranove žlikrofe, kjer je v testu namesto vode teran, špinačne žlikrofe in tudi vegetarijanske žlikrofe".

Priznani učitelj kuhanja Boštjan Novak je ob 20-letnici društva Alpsko mesto leta pripravil jedi, v katerih je združil sestavine, značilne za posamezne alpske dežele, in idrijske žlikrofe. Avstrijo denimo tako zastopa jed cerkvenodnevna juha, ki jo ponujajo v kombinaciji z idrijskimi žlikrofi.

Lovci so se tudi tokrat pomerili v kuhanju divjačinske bakalce, slepi in slabovidni pa so pripravili delavnico okušanja žlikrofov v temi in dokazovali, da lahko tudi oni samostojno pripravijo žlikrofe. "Dobro se mi je zdelo, ker je to precej daljši in po svoje zanimiv postopek. Vesela sem, da sem se jih naučila delati," je dejala Metoda Likar.

Celodnevni program se bo sklenil z večernim koncertom v okviru Čipkarije.

P. B., Nina Brus (Radio Slovenija)