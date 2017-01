V Kobilarni Lipica bodo praznovali slovenski kulturni praznik

Predstava slovenske in hrvaške kobilarne

26. januar 2017 ob 10:18

Lipica - MMC RTV SLO

Beli lipicanci Kobilarne Lipica in hrvaške državne kobilarne Djakovo bodo skupaj nastopili na praznični predstavi 8. februarja in s tem zaznamovali Prešernov dan. Prav tako bo na ta dan vstop v Kobilarno Lipica že tradicionalno prost.

Na predstavi Pravljica v belem bo nastopilo osem jahačev in dve vpregi Kobilarne Lipica ter štirje jahači in dve vpregi s hrvaškimi lipicanci. Kot so sporočili predstavniki kobilarne, bodo za gledalce pripravili točke, kot so kvadrilja, solonastop visoko izšolanega lipicanskega žrebca, skoki šole nad zemljo, hrvaški gostje pa bodo uprizorili tudi ples konj in vil ter ples na svili.

Kobilarna Lipica obljublja, da bodo za obiskovalce pripravili kar nekaj presenečenj, ki bodo imela tudi pridih nostalgije. Predstava se bo začela ob 14. uri v veliki pokriti jahalnici, ki bo za to priložnost tudi ogrevana.

Slovenska in hrvaška kobilarna sicer že kar nekaj časa uspešno sodelujeta. Jahači Kobilarne Lipica so decembra lani nastopili na Božičnem balu kobilarne Djakovo, ko se je porodila tudi ideja za skupno predstavo, vozniki vpreg iz Djakova pa so redni gostje galapredstave ob Dnevih Kobilarne Lipica.

Kobilarna Lipica je kot izvorna kobilarna lipicanske pasme konj pomemben kulturni spomenik za Slovenijo, zato tudi letos nadaljujejo tradicijo, da sta 8. februarja vstop in ogled kobilarne za vse obiskovalce brezplačna.

P. B.