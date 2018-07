Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poleg Kopra z zaledjem ladijski turisti najpogosteje obiščejo Ljubljano. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Številni si z agencijami ogledajo zaledje obale, pri tem pa obiskujejo predvsem obalna mesta Piran, Izolo in Koper. Foto: Radio Koper Sorodne novice Slovenski potniški promet opaža rast števila potnikov Dodaj v

V Kopru zadovoljni s sezono ladijskega turizma, pričakujejo še 43 ladij

Letošnja sezona je druga najboljša po letu 2005

22. julij 2018 ob 15:11

Koper - MMC RTV SLO, STA

V Kopru so z letošnjo sezono ladijskega turizma izjemno zadovoljni - doslej je v mesto prispelo 41 potniških ladij z okoli 46.500 gosti, do konca sezone pa pričakujejo še 43 ladij, na katerih bo v Koper prispelo okoli 55.000 gostov.

Z omenjenimi številkami je letošnja sezona druga najboljša po letu 2005, ko so v Kopru prvič gostili potniške ladje. Med goste sicer niso vključeni člani posadke, ki si prav tako radi ogledajo Koper. "Ocenjujemo, da je število posadke, ki pride z ladjami v Koper, približno 45.000," je za STA navedla Jana Tolja, ki je v koprski občini odgovorna za potniški terminal.

Lani so na koprskem potniškem terminalu gostili 68 ladij z nekaj manj kot 73.000 potniki, letošnje leto pa bodo po napovedih zaključili s 84 prihodi in okoli 100.000 potniki. Pri tem ne gre pozabiti niti prihodov ladij v Piran, kjer jih letos pričakujejo 27.

Poleg tega se sezona ladijskih prihodov podaljšuje, ugotavlja Tolja: "Prav letos je prvič, da smo sezono začeli že v februarju in jo zaključujemo konec leta."

Med zanimivejšimi in donosnejšimi ladijskimi prihodi je Tolja v letošnji sezoni izpostavila ladjo MSC Poesia z 2085 potniki in skoraj 1000 člani posadke, ladjo Mein Shiff s 1800 potniki in 900 člani posadke, ki bo Koper do konca leta obiskala še štirikrat, Marella Discovery s 1850 potniki in 750 člani posadke, ki jo bodo v celi sezoni gostili kar 13-krat ter luksuzno ladjo Seaborn Ovation s 605 potniki in 450 člani posadke, ki v Koper prihaja 3. novembra.

Potniki si z veseljem ogledajo mesto Koper, pa tudi druga slovenska mesta - v preteklih letih je Slovenijo raziskovalo 40 odstotkov potnikov, danes pa se je ta delež dvignil na 90 odstotkov. Številni si z agencijami ogledajo zaledje obale, pri tem pa obiskujejo predvsem obalna mesta.

Velik del ladijskih gostov se poda tudi v klasične turistične kraje, kot so Lipica, Postojna, Ljubljana, Bled in Bohinj. V Kopru sicer zanje pripravljajo prav posebne kulinarične izlete z obiskom vinskih kleti, degustacijo lokalnih dobrot in ogledom znamenitosti v zaledju.

