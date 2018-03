Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.9 od 15 glasov Ocenite to novico! Največ gostov so v mestu imeli v poletnih mesecih juniju, juliju in avgustu, ko je bila nekoliko daljša tudi doba njihovega bivanja. Foto: BoBo Celotno destinacijo oziroma Maribor skupaj z okolico je v letu 2017 obiskalo 220.362 turistov. Od tega se jih je v štajerski prestolnici ustavilo 178.686, kjer so ustvarili 331.763 prenočitev, kar je osem odstotkov več kot leto prej. Rast so lani zaznali na ravni celotne destinacije, ki jo je obiskalo 220.362 turistov oz. 12 odstotkov več kot leta 2016. Foto: BoBo Sorodne novice V Mariboru izposojevalnica električnih koles Prva slovenska postavitev zadnje Sofoklejeve drame Odprli ponudbe za nadgradnjo mariborskega kolodvora Dodaj v

V letu 2017 rekorden obisk turistov v Mariboru

V Mariboru lani 14 odstotkov več gostov kot leto prej

25. marec 2018 ob 12:32

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Leto 2017 je bilo za mariborski turizem rekordno, štajersko prestolnico je obiskalo 178.686 turistov, hotelirji pa so po podatkih Zavoda za turizem Maribor - Pohorje lani ustvarili osem odstotkov več prenočitev kot leto prej.

Maribor je leta 2017 obiskalo 14 odstotkov več gostov kot leta 2016, so sporočili iz Zavoda za turizem Maribor - Pohorje. Največ turistov so zaznali v poletnih mesecih, rast pa so sicer ugotavljali na ravni celotne destinacije. Povečalo se je predvsem število tujih gostov, ki jih je bilo kar 85 odstotkov. Največ jih je prišlo iz Nemčije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Srbije in Poljske, najdlje pa so se v mestu in na Pohorju zadržali Italijani, Hrvati in Srbi.

"Turizem je ena najhitreje rastočih gospodarskih dejavnosti, kjer smo v zadnjem obdobju dosegli velike rezultate v smislu privabljanja tujih turistov. Kljub temu pa imamo še neizkoriščene potenciale, saj prihodki rastejo počasneje od števila turistov, zato primanjkuje sredstev za obnovo infrastrukture in razvoj novih produktov z visoko dodano vrednostjo," ugotavlja direktorica zavoda Doris Urbančič Windisch in dodaja, da bodo to po njenih besedah izzivi, s katerimi se bodo spopadali tudi v letu 2018.

Smernice kažejo, da postaja destinacija Maribor - Pohorje vse privlačnejša za goste, njena ključna ponudba pa temelji na dejavnem oddihu, neokrnjeni naravi, gastronomskih doživetjih in kulturnem turizmu.

Prav omenjene možnosti je zavod lani dejavno promoviral na 12 turističnih sejmih, devetih delavnicah in treh borzah v državah, kot so Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Turčija, Srbija in Hrvaška. V organizaciji in ob podpori zavoda so izpeljali več kot 300 odmevnih dogodkov in prireditev, ki se v glavnem navezujejo na kulturno dediščino ter vino in kulinariko, je še pojasnila direktorica.

