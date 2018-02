V Ljubljani jubilejni salon penin z rekordno ponudbo

Po Zagrebu se žlahtni mehurčki selijo v slovensko prestolnico

16. februar 2018 ob 06:25

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ljubljanskem hotelu Union bo v petek potekal jubilejni, peti salon penin, ki bo letos postregel z rekordno udeležbo vinarjev - kar 44 jih bo, s skupaj več kot 120 penečimi vini.

Vrata salona bodo odprta med 15. in 21. uro, ko bodo obiskovalci v veliki dvorani hotela Union lahko preizkusili ponudbo pretežno domačih peničarjev, bo pa za vzorec nekaj tudi gostov iz tujine - da, tudi s peninami.

Če omenimo le nekaj najpomembnejših domačih adutov: Bjana, Jakončič, Istenič, Slavček, Klet Brda, Radgonske gorice, Sanabor, Erzetič, Čarga ... ljubitelji naravnih penin pa boste na svoj račun prišli denimo z Gordio in Keltisom.

Več o prireditvi in razstavljavcih lahko najdete na tej povezavi.



Ker je cilj organizatorjev tudi dvig vinske kulture, so organizirali štiri brezplačne vodene degustacije za obiskovalce. Program bosta tako odprla dva peničarska velikana iz dveh različnih vinorodnih pokrajin, Miran Sirk (Bjana, Goriška brda) in Miha Istenič (Istenič, Bizeljsko).

Istenič bo nato v imenu Združenja vinarjev simpozij Slovenije vodil degustacijo na temo Odgovorno pitje vina, program se bo nadaljeval s "Srečanjem na vrhu", na katerem bodo obiskovalci lahko poskusili najvišje ocenjena slovenska in hrvaška peneča vina letošnjega ocenjevanja, vodene degustacije pa bo sklenila delavnica "Mehurčki, mehurčki, mehurčki", na kateri bo enolog Puklavec Family Winesa Rok Jamnik predstavil izvor in osnovo penečih vin.

Najbolje ocenjena peneča vina salona 2018:

Bela:

1. Klet Brda, Bagueri brut, 2010

2. Posestvo Štokelj, Penina pinela, 2015

3. Puklavec FW, Seven Number klasika, NV

3. Radgonske gorice, Zlata radgonska penina Ciconia, 2007

Rose:

1. ČARGA 1767, Donna Regina, brut, Rose, 2013

2. Bjana, Brut rose, NV

3. Klet Brda, Bagueri rose, 2011

3. Radgonske gorice, Zlata radgonska penina, rose, 2012



Cilj: regijsko povezovanje

Salon penečih vin Ljubljana že drugo leto zapored poteka v partnerstvu z zagrebškim salonom penečih vin, ki je potekal na začetku meseca in na katerem je bilo od 39 razstavljavcev kar polovica slovenskih. V petek bosta hrvaška razstavljavca samo dva (Kos in Kabola), deloma zaradi specifičnega slovenskega trga, deloma pa preprosto zato, ker so bila hrvaška peneča vina v povprečju slabše ocenjena od slovenskih.

Organizatorji, RadoStne prireditve, si sicer želijo v prihodnjih letih mrežo salonov penečih vin še razširiti, predvsem po regiji, s tem pa povezati prestolnice nekdanje skupne države prek žlahtnih mehurčkov.

Cena vstopnice je 20 evrov in zajema vse degustacije, bo pa proti doplačilu na voljo tudi kulinarična ponudba.

K. S.