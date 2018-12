Luksemburg se vsak dan utaplja v prometu. Foto: Reuters Sorodne novice "V Luksemburgu lahko na vsakem koraku srečaš tujca." Dodaj v

V Luksemburgu bo od leta 2020 ves javni prevoz brezplačen

Oblasti želijo zmanjšati prometne zamaške

6. december 2018 ob 11:18

Luksemburg bo leta 2020 postal prva država na svetu, v kateri bo celoten javni prevoz, torej vlaki, avtobusi in tramvaji, brezplačen.

Takšen cilj si je zadala vlada premierja Xavierja Bettela, ki je drugi mandat na premierskem stolčku začel v sredo. Bettel je v predvolilni kampanji na prvo mesto svojih prihodnjih nalog postavil prav skrb za okolje in ureditev prometa. Stanje v glavnem mestu te majhne države, ukleščene med Nemčijo, Belgijo in Francijo, Luxembourgu, je namreč nevzdržno – po nekaterih podatkih se mesto spopada z eno najhujših prometnih gneč na svetu.

33 ur čakanja v prometnih zamaških

V Luxembourgu namreč živi okoli 110.000 ljudi, a v mesto vsak delovnik prihaja tudi skoraj 400.000 delavcev vozačev, zaradi česar v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah prihaja do dolgih zastojev. Neka študija je ugotovila, da so vozniki v mestu v letu 2016 v povprečno v prometnih zamaških prebili 33 ur. Nič bolje ni v drugih delih Luksemburga. V celotni državi namreč živi okoli 600.000 ljudi, čez mejo pa se na delo v različna luksemburška mesta dnevno vozi še skoraj 200.000 Francozov, Nemcev in Belgijcev, piše Guardian.

Oblasti so se zato odločile, da je skrajni čas, da se stanje na cestah izboljša. Letošnje poletje so že zagotovile brezplačen javni prevoz za vse otroke in mlade do 20. leta starosti, študentje pa lahko uporabljajo brezplačne avtobuse za vožnjo med fakultetami in njihovim domovanjem. Odrasli morajo trenutno za dveurno vožnjo s katerim koli javnim prevoznim sredstvom plačati dva evra, a v državi, veliki 2.590 kvadratnih kilometrov, to pomeni, da v tem času lahko pridejo praktično povsod.

A z letom 2020 bodo vozovnice ukinjene za vse starostne skupine in ves prevoz, v zraku visi le še vprašanje, ali bo brezplačna tudi vožnja v prvem razredu vlakov.

