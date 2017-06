V nebo nad Kenijo se bo dvignil nov najvišji nebotičnik na celini

Dokončana naj bi bila do konca leta 2019

29. junij 2017 ob 12:48

Nairobi - MMC RTV SLO

Panorame vzhodne afriške obale kmalu ne bo več krasil samo mogočni Kilimandžaro, ampak tudi najvišja stavba na črni celini, katere gradnja se je zdaj začela.

Stala bo v Nairobiju, kenijski predsednik Uhuru Kenyatta pa je položil temeljni kamen za stekleni nebotičnik, ki bo nosil ime The Pinnacle.

Postavljen bo v obliki dvojčka, najvišja polovica pa bo segala 300 metrov visoko, kar bo precej višje od trenutnega vodilnega na celini - 223 metrov visokega Carlton Centra v Johannesburgu v Južni Afriki.

Za projektom stojita dubajska investitorja Hass Petroleum in White Lotus Group, ki sta vanj vložila 175 milijonov evrov. V kompleksu bo prestižni hotel Hilton z 225 sobami, pa tudi elitna stanovanja in poslovni prostori, na strehi pa bo prostor tudi za heliport.

Vlagatelji so prepričani, da so z lokacijo zadeli v polno, poroča CNN. "Karkoli se zgodi v ostalih delih sveta, se lahko tudi v Afriki," je dejal Abdinassir Hassan predsednik družbe Hass Petroleum in vodja projekta. "Nairobi je vozlišče za vzhodno in osrednjo Afriko. Zakaj bi šli kam drugam?" se je vprašal.

T. H.