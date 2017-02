V novo sezono vinskih festivalov s salonom penečih se vin

Zmagovalca ocenjevanja tudi letos Istenič in Bjana

15. februar 2017 ob 06:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sezono vinskih festivalov, ki se zdi vsako leto daljša, tudi letos odpira salon penečih se vin v Ljubljani, že četrti po vrsti. V Grand hotelu Union se bo v petek zbralo 38 peninarjev, ki se bodo predstavili z okoli 119 peninami.

Kot so na predstavitvi povedali organizatorji, salon počasi raste, obisk je bil lani izjemen, cilj pa je 400—500 obiskovalcev, kar je nekako še obvladljivo – vse, kar je več, že ni prijetno tako za obiskovalce kot za "oblegane" vinarje.

Cilj salona je odpreti vinarjem kake nove prodajne kanale, obiskovalcem pa predstaviti najboljše slovenske penine, katerih kakovost vztrajno raste, čeprav je na tržišču tudi obilica podpovprečnih izdelkov, katerih avtorji, ki se penin ne lotevajo dovolj natančno, izkoriščajo to, da se penine prodajajo po višjih cenah od mirnih vin.

Že pred salonom je ocenjevalna komisija podala ocene letošnjih vzorcev, pri čemer sta tudi letos najvišje ocene pobrala uveljavljena peninarja Istenič (Bizeljsko) in Bjana (Goriška brda).

Isteničev prestige (2011) je s 87,8 točke prejel najvišjo oceno med belimi penečimi se vini, Bjanin brut rose (NV) pa z 88,6 točke najvišjo med roseji. Zanimivo je, da sta lani slavila ista peninarja, le zamenjala sta se pri barvi vin – Istenič je imel najbolje ocenjen rose, Bjana pa belo peneče vino.

Delavnice o peninah

Sicer pa skušajo organizatorji salona in drugih vinskih festivalov v organizaciji RadoSti s tovrstnimi prireditvami tudi dvigati kulturo pitja med Slovenci, zato so v ta namen pripravili tudi več delavnic na temo penin – sommelier Jože Rozman bo s hrvaško kolegico Marijo Vukelić predstavil najvišje ocenjene slovenske in hrvaške penine (zagrebška različica salona je bila teden dni pred slovenskim), nekdanja vinska kraljica Špela Štokelj pa bo mladim odkrivala rose peneča vina.

Salon bo svoja vrata odprl ob 16. uri, cena vstopnice pa je 20 evrov (za študente 10 evrov).

Celje vabi s festivalom kave

Štajerci pa konec tedna vabijo na 2. festival kave in 2. festival hrane in pijače Kulinart - oba bosta na celjskem sejmišču. Na festivalu kave bo več kot 30 ponudnikov in še več blagovnih znamk kave ter vsega, kar potrebujemo za njeno pripravo.

Na festivalu hrane in pijače se bo predstavilo več kot 70 ponudnikov, poskusiti pa bo mogoče tudi kulinarične dobrote mednarodne kuhinje. Obiskovalci bodo lahko izbirali med različnimi mesninami, olji, siri, mlečnimi izdelki, medom, moko, sladkimi dobrotami, likerji, izdelki iz čilija, marmeladami ... Predstavili se bodo vinarji, ponudniki piva in kmetije vseh slovenskih regij.

Festivala lahko v soboto, 18. 2., obiščete med 9. in 19. uro, v nedeljo, 19. 2., pa med 9. in 17. uro. Vstop je prost!

K. S.