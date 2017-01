V Parizu je podgan dvakrat toliko kot prebivalcev

V boj proti glodavcem

7. januar 2017 ob 06:34

Pariz - MMC RTV SLO

Glodavci niso za velemesta nič posebnega, a v Parizu se je namnožilo že štiri milijone podgan, zaradi česar so mestne oblasti zdaj prisiljene ukrepati. A reševanje podganje problematike jim otežuje EU-regulacija, ki je omejila uporabo strupov.

Pariška četrt Marais je ena najstarejših v prestolnici in ena izmed najbolj priljubljenih med turisti. A kaj, ko ni nič manj priljubljena tudi med podganami. "Tu živim že deset let, pa nisem na tem trgu nikoli videla podgan. Ampak zdaj so zelo prisotne. Podnevi jih redko vidiš, a ko pade mrak, tekajo po pločnikih in cestah ter povsem izropajo koše za smeti," je za Guardian povedala ena izmed tamkajšnjih prebivalk.

"Zdaj smo se podgan že navadili. Pridejo in grejo. V resnici niso nič slabše od golobov, a vseeno jih ni prijetno videti toliko," pa pripomni neka druga domačinka.

Parižani živijo s podganami že vse od ustanovitve mesta. Če se kaj trese v živi meji, je velika verjetnost, da gre za podgano. In ob mraku jih lahko vidite po vsem mestu, tudi na najslavnejšem bulvarju na svetu, Elizejskih poljanah. Celo na podzemni železnici brzijo po peronih in iščejo hrano, ki so jo za seboj na postajah pustili potniki ali brezdomci. Večinoma se držijo kanalizacije, a v zadnjem času v vse večjem številu prihajajo na površje, kamor jih premami odvržena hrana.

Podganja eksplozija

Kot piše Guardian, jih je Disneyjeva animirana uspešnica Ratatouille skušala narediti simpatičnejše, predvsem z likom Remyja, vrhunskega kuharskega mojstra, a prizor, ko na tisoče podgan pade čez strop na glavo starejšega upokojenca, ostaja precej neprijeten.

Zdaj, ko je pariška podganja populacija eksplodirala na več kot štiri milijone, kar je za mesto z 2,3 milijona prebivalci izjemna številka, so se pariške mestne oblasti ponovno lotile izkoreninjenja te nadloge. A Georges Salines, vodja pariške okoljske agencije, ki se ukvarja s podganami, toži, da jim boj proti glodavcem močno otežuje sprememba evropske zakonodaje glede strupov, zato ne morejo več uporabljati zastrupljenega žita, ki so ga prej nastavljali po parkih.

Konec novembra so zaradi deratizacije oblasti zaprle devet mestnih parkov, oblasti in strokovnjaki pa upajo, da bodo z umikom ljudi, ki puščajo hrano po parku, podgane zdaj privabile strupene pasti.

Dve podgani v dveh letih z 936 mladiči

Kot poroča Le Parisien, lahko par podgan v dveh letih izleže kar 936 mladičev. Mestna hiša vztraja, da imajo podganjo populacijo še pod nadzorom in da se jih Parižani v zadnjem času bolj zavedajo zgolj zaradi bombastičnih medijskih poročil. Kot je povedala predstavnica mestne hiše, težava "ni nič slabša kot prej". "O njih se piše v medijih in opažajo jih v turističnih predelih, kot so Elizejske poljane, zato vsi mislijo, da jih je več. Parke smo zaprli, ker - če verjamete ali ne - jih ljudje dejansko hranijo."

Pierre Falgayrac, neodvisni strokovnjak, ki je v pariških kanalizacijah več ur preučeval podgane, je za Le Monde zatrdil, da ni razloga za paniko. "V velikih mestih, kot je Pariz, ki je bil zgrajen v 19. stoletju in obdarjen s kanalizacijo v središču mesta, je približno 1,75 podgane na prebivalca. Težave pa se začnejo šele, ko ta delež naraste na več kot dve podgani na prebivalca."

Po Falgayracovih besedah podgane za razcvet potrebujejo tri stvari: vodo, hrano in prostor za gnezdenje. Če so prikrajšane za eno izmed teh stvari, se nehajo razmnoževati. "Niso zavojevalke ali osvajalke ... njihov življenjski prostor je omejen na 20 kvadratnih metrov in 75 odstotkov življenja bodo preživele tam. Nehati moramo s tem ustrahovanjem glede podgan. One same po sebi niso agresivne ... večinoma so nežne, miroljubne in boječe. In ko bo enkrat število podgan padlo na manj kot eno na prebivalca, jih nihče ne bo niti opazil," meni avtor knjige Ljudje in podgane, ki je prepričan, da francoska družba trpi za hudim pomanjkanjem znanja o podganah.

Aktivisti skočili v zrak

Še bolj v bran podganam je stopila pariška aktivistka za pravice živali Josette Benchetrit, katere spletna peticija z naslovom Ustavite podganji genocid je zbrala že več kot 22.000 podpisov. Benchetritova ostro obsoja "podganjo fobijo" mestnih oblasti in pravi, da podgane ne ubijajo nikogar, zato namesto iztrebljanja zagovarja kontracepcijo. "V imenu fobije do podgan pobijamo te nesrečnike brez usmiljenja … A podganja fobija je družbena fobija, kot je tudi fobija do pajkov," je povedala za portal Heat Street.

A Salines, ki ga Benchetritova označuje za "vrhovnega ubijalca", kritike zavrača. "Ljubiteljem živali to ni všeč, niti ni všeč meni, ker imam tudi jaz rad živali ... A ko je nuja, moramo izvesti določene operacije, da jih uničimo. Podgane se zelo, zelo hitro razmnožujejo ... dokler imajo hrano, vodo in prostor, se razmnožujejo," je dejal za AFP, ob tem pa dodal, da je težava tudi "vizualna nadloga", ki bi lahko škodila podobi Pariza.

