V Parizu odprli prvo nudistično restavracijo

O'naturel odprla svoja vrata

5. november 2017 ob 08:46

Pariz - MMC RTV SLO

Francija je znana po svojem sproščenem odnosu do golote, zato nudističnih plaž, kampov in bazenov tam ne manjka. A zdaj so šli še korak dlje in v Parizu odprli prvo nudistično restavracijo, v kateri lahko gostje obedujejo v Evinem in Adamovem kostimu.

Restavracija z zgovornim imenom O'naturel je svoja vrata odprla v petek po uspešni četrtkovi generalki, na kateri je na večerji zaprtega tipa gostila pariško naturistično zvezo.

"Nocoj smo imeli samo člane pariške naturistične zveze. Podpirali so nas od samega začetka, zato smo prvi večer rezervirali zanje," sta za časnik Le Parisien povedala upravitelja restavracije Mike in Stephane Saada.

Sosedje tolerantni

Par je dodal, da so bili naturisti navdušeni nad izkušnjo in, kot kaže, niso edini. Okoliški prebivalci se zdijo povsem neobremenjeni, da se je v njihovi soseski na ulici Rue de Gravelle v 12. okrožju odprla tovrstna restavracija. "Sploh me ne moti, niti mojih sosedov. Z ulice se nič ne vidi. Vemo, kaj se dogaja. Ni masažni salon," je povedal eden od domačinov.

Večerja v restavraciji, ki sprejme do 40 gostov, stane okoli 30 evrov, morajo pa gostje pred vstopom vsa svoja oblačila odložiti v garderobi.

Ali se bodo Parižani ogreli nad idejo nudističnega obedovanja, se bo še videlo, nedvomno pa potencial ima, saj se kar 2,6 milijona Francozov izreka za nudiste. V Parizu so sicer avgusta letos za nudiste so odprli del največjega parka, Bois de Vincennes, prestolnica pa ima poleg tega tudi javni bazen za nudiste.

Goli tudi v Londonu

Pariz sicer ni prvi s tovrstno restavracijo - lani so v Londonu za tri mesece odprli t. i. pop-up restavracijo Bunyadi, razdeljeno na konvencionalnejši del in na del, v katerega ste lahko vstopili samo slečeni.

The Bunyadi je bil v središču Londona odprt lani poleti - in bil takoj razprodan.

K. S.