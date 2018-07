V ponedeljek vabljeni na klepet z Janom Konečnikom

Jan po koncu avanture v MMC-jevi spletni klepetalnici

29. julij 2018 ob 13:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

V ponedeljek, 30. julija, ob 11. uri bo gost MMC-jeve spletne klepetalnice Jan Konečnik, avtor popotniškega dnevnika Kje je Jan?. Z vami bo delil izkušnje z enoletnega potovanja po svetu.

Janovo pot ste lahko iz tedna v teden spremljali na naši spletni strani prek popotniškega dnevnika Kje je Jan?, v klepetalnici pa bo povedal vse, kar vas zanima, njegova izkušnja pa bo gotovo prišla prav tudi kakšnemu popotniku.

Novinar se je odločil uresničiti svoje popotniške sanje. Po petih letih dela na Televiziji Slovenija je mikrofon postavil na hladno in jo za leto dni mahnil v svet. Zanimive zapise in fotografije z njegovega potepanja po Latinski Ameriki, Aziji in Afriki, nastalo jih je skoraj 60, lahko preberete tukaj.

Jutri pa vljudno vabljeni v našo in Janovo družbo.

