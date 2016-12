V Posočju rekordna sezona, a če bi nekaj malega ljudi odščipnili še Benetkam ...

"Dodati bi morali dodano vrednost"

11. december 2016 ob 18:06

Kobarid - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V občinah Tolmin in Kobarid so prvič našteli 200.000 prenočitev na leto. Nekateri pa kljub temu menijo, da niso zadosti izkoristili razmer na razmajanem svetovnem turističnem trgu.

V Tolminu in Kobaridu število prenočitev v zadnjih letih raste v stalnem trendu od 5 do 10 odstotkov, zato letošnji dosežek - preseganje magične meje 200.000 prenočitev - niti ni presenečenje.

Del te zgodbe je tudi v tolminskem Dvorcu, nekdanjem hotelu Krn, kjer se z novim lastnikom in novim moštvom že kaže zametek uspešne zgodbe. Junija so dosegali 60-, julija, avgusta in septembra pa kar 90-odstotno zasedenost, pojasnjuje vodja hotela Petar Gasparin.

Šlo bi še bolje

Nekateri turistični delavci pa kljub temu menijo, da niso zadosti izkoristili razmer na razmajanem svetovnem turističnem trgu. "Na tem področju smo imeli veliko prednost pred drugimi državami in smo obdržali enake cene, namesto da bi dodali dodano vrednost," opozarja Atos Medveš, ki v Kobaridu ponuja rafting in apartmaje.

Veliko rezervo vidi Medveš tudi pred lastnim pragom. "Če upoštevamo, da so Benetke, kamor pride 25 milijonov obiskovalcev, le uro in pol oddaljene od Slovenije in Kobarida ... če bi le dobili en odstotek teh ljudi," razmišlja.

Magično mejo obiska so letos presegli tudi v Tolminskih koritih. Pred desetimi leti so našteli 12.000, letos pa že 42.000 obiskovalcev. Temu trendu pa ne sledi ustrezno tudi občina Tolmin z obnovo in širjenjem občinske ceste, ki vodi do te naravne znamenitosti - zdaj se na večjem delu te ceste ne moreta srečati niti dve osebni vozili, da o turističnih avtobusih ne govorimo.

VIDEO Izjemna turistična sezona ob Soči

T. H., Miloš Batistuta/TV Slovenija