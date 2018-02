Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Cerkev je visoka šest metrov, dolga 14 in široka 7 metrov.. Foto: BoBo/Ovidiu Matiu/Inquam Photo Vse je iz ledu: tudi križ, oltar in klopi. Foto: BoBo/Ovidiu Matiu/Inquam Photo Dodaj v

V romunskih gorah vsako zimo "vznikne" osupljiva cerkev iz ledu

Do pomladi potekajo maše in drugi obredi

4. februar 2018 ob 06:38

Bukarešta - MMC RTV SLO

Že več kot 10 let vsako leto pozimi na več kot 2.000 metrih nadmorske višine v romunskih gorah "zraste" cerkev iz ledu, v kateri potem do pomladi in z njo otoplitve, ki cerkev "odnese", potekajo maše, poroke, krsti in koncerti.

Cerkev ob jezeru Balea v gorovju Fagaras, ki je zgrajena po načrtu cerkve v Malancravu na drugem koncu Romunije, je v celoti narejena iz ledu, od oltarja, križa do klopi. Vsako leto jo na novo zgradijo iz ledu iz posvečene vode iz jezera Balea: duhovniki različnih krščanskih cerkva, cerkev ima ekumenski značaj, najprej blagoslovijo vodo iz jezera, iz katere potem naredijo orjaške ledene bloke, ki jih razžagajo in iz njih z vodo in snegom zgradijo cerkev, ki je postala prava znamenitost in tudi turistična atrakcija. Verski objekt je visok šest metrov, dolg je 14 in širok 7 metrov, v njem pa je prostora za približno 100 ljudi.

Cerkev so ta teden, tako kot v preteklih letih ob vsakoletnem začetku njenega "delovanja," znova posvetili verski voditelji različnih veroizpovedi. Vsako leto jo obiščejo številni verniki in tudi radovedni turisti, saj je v preteklih letih postala turistična znamenitost.

V cerkvi, do katere je mogoče priti le peš ali z gondolo, poleg maš vsako leto potekajo tudi poroke, krsti in razni koncerti. Kot je že pred leti dejal eden od duhovnikov, je ledena cerkev kraj, kjer je treba pustiti vse verske razlike ob strani. "Za nekaj trenutkov lahko ljudje pozabijo na tisto, kar so pustili v dolini: prepire, nesporazume in še kaj."

Ovidiu Matiu/Inquam Photo/Bobo

K. T.