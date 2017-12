V Slovenskih Konjicah odprli prvi razpršeni hotel v Sloveniji

K sodelovanju želijo pritegniti čim več lokalnih ponudnikov

17. december 2017 ob 09:50

Slovenske Konjice - MMC RTV SLO, STA

V Slovenskih Konjicah se je odprl prvi t. i. razpršeni hotel v Sloveniji, ki v delu obnovljenega dvorca Trebnik ponuja šest dvoposteljnih sob, še pet sob pa na bližnjem Ranču Dravinja.

Prve goste bodo v hotelu sprejeli že v decembrskih praznikih, število postelj pa bodo povečevali.

Kot je povedala vodja hotela Jolanda Ivanuša, v Trebniku trenutno urejajo še dve dodatni nadstandardni sobi, sicer pa želijo k projektu pritegniti še druge ponudnike namestitev in lastnike nepremičnin, primernih za preureditev v turistično nastanitev. Želijo si zagotoviti vsaj 50 postelj, ki jih zdaj z izjemo Zreč manjka na celotni destinaciji - tako v Slovenskih Konjicah kot v Vitanju.

Ob tem bodo k sodelovanju pritegnili najboljše lokalne ponudnike turističnih programov in storitev ter tako gostom omogočili enotno vstopno točko. "Naš motiv je spremeniti staro mestno jedro v mesto hotel, v katerem bodo urejene ulice starega mestnega jedra predstavljale njegove hodnike, restavracije pa njegovo gostinsko-kulinarično ponudbo," je še dodala Ivanuša.

Edini hotel že nekaj let zaprt

Konjiški župan Miran Gorinšek je ob odprtju dejal, da so z novo ponudbo zelo zadovoljni, še posebej zato, ker edini mestni hotel že nekaj let ni odprt. Priložnost se jim je ponudila po obnovi propadajočega dvorca, kjer so že dodobra napolnili tudi druge prostore, Kooperativi Konjice pa so za njihove potrebe dali del dvorca v brezplačen najem za prva tri leta.

Na območju Dravinjske doline se bodo Trebniku in Ranču Dravinja že v kratkem verjetno pridružili še novi ponudniki. Dogovarjajo se tudi z družbo Zlati grič, ki ima prav tako na voljo nekaj postelj, v konjiškem starem mestnem jedru pa o priključitvi zanimivemu konceptu že razmišljajo tudi tri družine.

"Prav lepo urejena kulturna dediščina, odlični gostitelji in kulinarika v čudovitem vinorodnem okolišu, kot je tukaj, lahko prinese petzvezdična doživetja, ki jih obljublja naša turistična strategija," je ob odprtju povedala državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar.

Kako obuditi propadajoči dvorec

Za predsednika Turistične zveze Slovenije Petra Misjo je ideja, kako napolniti nekoč propadajoči dvorec v Slovenskih Konjicah, več kot odlična. Ob tem je dejal, da ko se bo več deset podobnih ponudnikov po vsej državi povezalo na tak način, bo to po njegovih besedah dalo resnično pozitiven učinek slovenskemu turizmu.

Razpršene oz. difuzne hotele, v katere se v obliki zadruge povežejo zasebni ponudniki nastanitev, poznajo že v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Eden bolj znanih v naši okolici je hotel La Grisa v Balah v Istri, kjer so stare zapuščene stavbe prenovili in jih povezali v butični hotel. Res pa je, da je interier La Grise resnično na hotelskem nivoju, medtem ko se pri konjiški izdaji ne moremo znebiti občutka, da je za opremo sob denarja zmanjkalo.

K. S.