Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Na Nizozemskem je več koles kot prebivalcev. Foto: Reuters Nizozemci kolesarijo v vsakem vremenu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Utrechtu odprli največjo parkirno hišo za kolesa na svetu

Potrebe so še večje, opozarjajo nekateri

8. avgust 2017 ob 11:46

Utrecht - MMC RTV SLO

V Utrechtu na Nizozemskem so odprli največjo parkirno hišo za kolesa na svetu, saj je v njej prostora za kar 12.500 koles. A meščani niso zadovoljni, saj že opozarjajo, da 17.100 kvadratnih metrov velik prostor še zdaleč ne zadostuje.

Novo garažno hišo, namenjeno izključno za kolesa, so zgradili pod glavno železniško postajo v mestu. Na vlak namreč prikolesari kar 40 odstotkov vseh potnikov. Prvih 24 ur bodo lastniki svoja kolesa v garaži lahko pustili brezplačno, za vsak naslednji dan pa bodo morali plačati 1,25 evra.

Trenutno je na voljo 6.000 novih parkirnih mest za kolesa, do konca prihodnjega leta pa nameravajo poskrbeti še za 6.500 koles. Verjetno bi bila za večino mest po svetu to ogromna številka, a ne za Utrecht, kjer praktično vsi ljudje kolesarijo. Mnogi namreč opozarjajo, da 12.500 mest za kolesarje še zdaleč ne bo dovolj za vse, saj so potrebe mesta mnogo večje, piše Guardian. Pri tem navajajo statistiko - prebivalci Utrechta kar 43 odstotkov vseh voženj, krajših od 7,5 kilometra, opravijo na dveh kolesih.

1,3 kolesa na enega prebivalca

Odstotek ljudi, ki mnogo poti opravi s kolesom, je na Nizozemskem v stalnem vzponu. Nizozemska je tudi država z največjim številom koles na prebivalca - 1,3, sledijo Danska, Japonska, Belgija in Kitajska. Nič čudnega torej, da tudi v drugih mestih gradijo parkirišča za kolesa. V Haagu bodo tako spomladi poskrbeli za parkiranje 8.500 koles, v Delftu za 5.000, Amsterdam pa ima v načrtu kolesarsko parkirišče za 7.000 koles.

Povprečni Nizozemec na leto s kolesom naredi približno 1.000 kilometrov, v državi pa obstaja 22,5 milijona koles - prebivalcev je 17 milijonov. Več kot četrtina Nizozemcev vsak dan kolesari v službo, zato se mnogi pritožujejo, da je na kolesarskih stezah že prevelika gneča. V Amsterdamu je kar 32 odstotkov voženj opravljenih s kolesom - zanimivo, pred njim je le Köbenhavn s 35 odstotki, visoko, na četrtem mestu v tej kategoriji, pa je tudi Ljubljana, kjer prebivalci s kolesom opravijo 12 odstotkov vseh premikov po mestu.

A. P. J.