Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 7 glasov Ocenite to novico! Konec veselja s tablicami in prenosniki med dolgimi poleti. Foto: Reuters Predlogi Royal Jordanian Airlinesa, kaj početi med poletom brez prenosnikov:



1. Preberite knjigo.

2. Privoščite si prigrizek.

3. Pozdravite potnika na sosednjem sedežu.

4. Meditirajte.

5. Porabite eno uro, da se odločite, kaj bi gledali po televiziji.

6. Cenite čudež letenja

7. Zapletite se v primitiven dialog iz predspletne dobe.

8. Zavzemite ozemlje naslonjal za roke.

9. Pretvarjajte se, da je pladenj tipkovnica.

10. Nakupujte do mrtvega v brezcarinski prodajalni na krovu.

11. Analizirajte pomen življenja.

12. Razmišljajte o razlogih, zakaj nimate prenosnika ob sebi. Varnostni ukrepi na letališčih so pravkar postali še strožji. Foto: Reuters Sorodne novice ZDA prepovedale elektronske naprave na poletih z Bližnjega vzhoda Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veljati začela prepoved prenosnikov na poletih v ZDA in Veliko Britanijo

Prepoved velja za polete iz Turčije, z Bližnjega vzhoda in iz Afrike

25. marec 2017 ob 16:04

MMC RTV SLO/STA

Štiri dni po tem, ko so ZDA in za njimi še Velika Britanija uvedle prepoved elektronskih naprav v ročni prtljagi na poletih v ZDA in na Otok iz več držav Bližnjega vzhoda in severne Afrike, je ta danes začela veljati.

Prepoved se nanaša na prenosne in tablične računalnike, prizadela pa naj bi na tisoče potnikov, ki iz omenjenih držav dnevno potujejo v ZDA in na Otok. Po besedah pristojnih oblasti morajo biti vse elektronske naprave, "večje od pametnih telefonov", shranjene v prostoru za prtljago letala zaradi nevarnosti, da bi bil lahko v njih skrito razstrelivo.

ZDA so prepoved uvedle v torek in zadeva devet letalskih družb iz osmih držav - Turčije, Maroka, Jordanije, Egipta, Združenih arabskih emiratov, Katarja, Savdske Arabije in Kuvajta. Te družbe upravljajo okoli 50 letov v ZDA dnevno z letališč v Kairu, Amanu, Kuvajtu, Casablanci, Dohi, Rijadu, Džedi, Istanbulu, Dubaju in Abu Dabiju.

Kot vzrok navedli vrsto napadov

Odločitvi ZDA je sledila tudi Velika Britanija, ki je prepoved uvedla za vse lete iz šestih držav - Egipta, Turčije, Jordanije, Savdske Arabije, Tunizije in Libanona.

Pri ameriškem ministrstvu za domovinsko varnost so kot razlog za prepoved navedli vrsto napadov na letalih in letališčih v minulih dveh letih. Med drugim so omenili strmoglavljenje ruskega letala nad Egiptom oktobra 2015, ko je umrlo 244 ljudi, in neuspeli poskus lanskega napada na somalskem letalu, pri katerem je bil uporabljen prenosnik.

Emirati bodo poskrbeli za svoje potnike

Prepoved je bila deležna kritik, da je uperjena proti pretežno muslimanskim državam. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je ZDA in Veliko Britanijo že pozval, naj prepoved čim prej umakneta.

Arabska družba Emirates, ki sicer velja za eno najboljših na svetu, se je odločila, da svojim potnikom omogoči uporabo prenosnikov vse do vkrcanja, v ta namen pa ponuja na vratih za vkrcanje brezplačno službo, ki poskrbi za potnikove prenosnike do pristanka.

Tako lahko tudi potniki, ki letijo iz drugih držav s prestopanjem z vmesnim postankom v Dubaju, kjer imajo Emirati sedež, na svojem prvem letu še vedno uporabljajo prenosnike, poroča BBC.

Letalska družba Royal Jordanian Airlines pa je medtem na svojem Twitterju objavila predloge, kaj vse lahko počnejo potniki na dolgih poletih namesto uporabe prenosnikov, pri čemer so navedli vse od branja knjig in grizljanja prigrizkov do meditacije in "analiziranja pomena življenja" (glej okvirček, op. a.).

K. S.