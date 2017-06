V Žalcu od aprila prodali več kot 28.000 vrčkov piva

Sprejemajo vedno več obiskovalcev

21. junij 2017 ob 17:06

Žalec - MMC RTV SLO/STA

Na žalski fontani piva jim je od 1. aprila, ko so zakorakali v drugo sezono, uspelo prodati že več kot 28.000 vrčkov piva. Lani so od septembra do novembra prodali 36.136 vrčkov.

Župan Žalca Janko Kos je na novinarski konferenci pojasnil, da si na občini želijo, da bi fontano piva letno obiskalo 100.000 obiskovalcev.

Dodal je, da so k dobremu obisku fontane piva pripomogle novosti, ki so jih predstavili ob začetku letošnje sezone. "Uredili smo izplakovalnik za kozarce in šesto točilno mesto ter obogatili kulinarično ponudbo na tržnici ob fontani. Ogled mesta z okolico je mogoč s starodobnim avtobusom Oldi Goldi, na voljo sta tudi plaža in knjižnica ob fontani, kjer bodo čez poletje potekali številni koncerti in športne prireditve."

Pojasnjujejo še, da bodo s 1. julijem zamenjali štiri vrste piva od šestih - od takrat naprej bodo na voljo temno pivo Kukec, medeno pivo Kratochwill, Lone Wolf in pivo kamniške pivovarne Maister Brewery.

Tekmujejo za naziv najlepše urejenega mesta

Župan je dejal, da letos za naziv najlepše urejenih evropskih mest in krajev Entente Florale Europe poleg Pirana sodeluje tudi Žalec. Prvič so na tem tekmovanju sodelovali leta 2004 in osvojili srebrno priznanje.

Mednarodna komisija bo Žalec obiskala v prihodnjih dneh, sestavlja pa jo osem mednarodnih sodnikov iz Avstrije, Belgije, Češke, Nemčije, Madžarske, Irske, Italije in Nizozemske. Ogled Žalca z okolico bo trajal šest ur po vnaprej začrtani trasi, ocenjevali pa bodo različne vidike urejenosti mesta in trajnostno naravnani razvoj.

Ocenjevalci se bodo osredotočili na deset različnih točk - prostorsko planiranje in razvoj, naravno okolje, grajeno okolje, pokrajino, zelene prostore, zasaditev trajnih in sezonskih nasadov, okoljevarstveno izobraževanje, turizem in prosti čas, podporo in vključevanje ter komuniciranje.

P. B.