Več kot polovica blejskih gostov je prenočila v hotelih

Lani skoraj 14-odstotna rast števila nočitev

6. marec 2018 ob 14:21

Bled - MMC RTV SLO, STA

Blejski turizem je lani presegel magično mejo milijon nočitev, ob tem pa pristojni zanikajo, da prevladujejo gostje, ki prenočujejo v hostlih.

Turisti so lani na Bledu opravili več kot 1,031 milijona nočitev, kar je za 13,7 odstotka več kot leto pred tem, ko je bilo nočitev 907.000. Največkrat na Bledu še vedno prenočijo Britanci, in sicer jih je bilo lani več kot 114.000, v letu 2016 pa skoraj 91.000. Sledijo Nemci, Italijani in Avstrijci.

Kot poudarjajo v Turizmu Bled, se po Sloveniji širi glas, da so gostje, ki na Bled prihajajo z nahrbtniki in prenočujejo v hostlih, prevladujoči. Da to ni res, dokazuje statistika občine, saj se v njenih uradnih evidencah zbirajo podatki, ki jih vsak mesec pošiljajo zavezanci za plačilo turistične takse.

Podatki, ki so jih posredovali iz Turizma Bled, kažejo, da je lani na Bledu 460.643 gostov ustvarilo 1.031.273 nočitev. Več kot 50 odstotkov nočitev so opravili hotelski gostje, sledijo gostje v zasebnih sobah in apartmajih z 29 odstotki.

V kampih je bilo opravljenih 11,5 odstotka, v mladinskih prenočiščih pa 4,7 odstotka prenočitev. Sledijo še nočitve v penzionih, gostiščih, turističnih kmetijah, počitniških domovih in kočah.

Povprečna doba bivanja na Bledu je bila lani 2,2 dneva, od teh z 2,8 dneva najdaljša v kampih, in z 1,9 dneva najkrajša v mladinskih hotelih.

T. H.