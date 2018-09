Velenjski Knapfest postregel s ponudbo rudarskih jedi

Velenjsko promenado zavzeli gostinci

7. september 2018 ob 21:37

Velenje - MMC RTV SLO, RTV SLO

Na velenjski promenadi je potekala kulinarična prireditev Knapfest. Gre za tako imenovano promenado okusov s poudarkom na jedeh in pijačah, na katere so skozi zgodovino prisegali rudarji.

Poleg domačih velenjskih gostincev so se predstavili tudi gostinci iz Trbovelj, Hrastnika in Mežice, veliko obiskovalcev pa se je okrepčalo tudi z idrijsko kulinarično znamenitostjo - žlikrofi.

"Gostinci prihajajo iz tistih rudarskih krajev, ki imajo to tradicijo, in znajo pokazati, kaj je knapovska hrana bila," je za RTV Slovenija povedal Franci Lenart, direktor Zavoda za turizem Šaleške doline.

"Ena izmed rudarskih pravic je bila imeti vrt, rudarji so tako imeli svoj vrt in to je bila tudi osnova za prve malice – tisto, kar je zraslo na vrtu," je pojasnil Stojan Špegel, vodja Muzeja premogovništva v Velenju.

Nekateri recepti so se ohranili še iz 19. stoletja, gostinci pa so ponudili tudi številne sodobnejše variacije tradicionalnih jedi.

Utrinke s prireditve si lahko ogledate v prispevku RTV Slovenija.

VIDEO Knapfest: velenjska promenada okusov

M. Z., Marko Štor (RTV Slovenija)