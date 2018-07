Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 14 glasov Ocenite to novico! Oblasti se spoprijemajo s porastom avanturistov z vsega sveta, ki se želijo med poletno sezono povzpeti na vrh očaka. Med njimi so tudi taki, ki za vzpon nimajo zadostnih izkušenj in opreme. Foto: EPA Sorodne novice Mont Blanc: Župan uvedel globo za alpiniste brez primerne opreme Dodaj v

Veljati je začela omejitev: Francozi imajo dovolj navala na Mont Blanc

Vse več alpinistov je neustrezno opremljenih

15. julij 2018 ob 14:30

Lyon - MMC RTV SLO, STA

4810 metrov visok očak je med alpinisti izredno priljubljen, med tistimi, ki si želijo osvojiti najvišji evropski vrh pa je tudi vedno več neustrezno opremljenih in neizkušenih pustolovcev.

Francozi so se odločili, da omejijo vzpon na najvišji evropski vrh, v soboto je tako začel veljati ukrep, ki določa, da se lahko na Mont Blanc povzpnejo le tisti, ki imajo rezervirano prenočišče v gorski koči Gouter, ki je postavljena na 3835 metrih nadmorske višine.

V francoski regiji Haute-Savoie (Visoka Savoja) so pojasnili, da je bil ukrep, ki se nanaša na priljubljeno t. i. Kraljevo pot, potreben zaradi "zelo resnega tveganja za javni red", to je varnosti in onesnaževanja.

Vsako leto več smrtnih žrtev

Oblasti ugotavljajo porast avanturistov z vsega sveta, ki se želijo med poletno sezono povzpeti na vrh očaka. Med njimi so tudi taki, ki za vzpon nimajo zadostnih izkušenj in opreme. Med drugim so lani preprečili vzpon madžarskemu paru, ki se je želel na vrh povzpeti z devetletnima dvojčkoma. Tamkajšnji župan se je zato odzval z napovedjo denarne globe za tiste, ki se na pot do vrha podajo brez primerne opreme, kot so, denimo, dereze in vrvi.

Letos so na Mont Blancu umrli najmanj trije ljudje, med njimi državljana Poljske in Litve. Lani se je smrtno ponesrečilo 14 ljudi, dva človeka pa sta še vedno pogrešana. Leta 2016 je na gori umrlo devet ljudi.

