Video: Bi prespali poleg čebelnjaka ali celo v njem?

4. marec 2017 ob 13:26

Murska Sobota - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Slovenski čebelarji se ne ponašajo zgolj z odličnimi medenimi izdelki, temveč so tudi izjemno inovativni - razvili so medeni turizem, v okviru katerega lahko obiskovalci prenočujejo tudi v čebelnjakih.

Poleg zdravilnih učinkov medu na telo namreč blagodejno vpliva tudi vdihovanje cvetnega prahu, celo zvok čebeljega brenčanja. Kisilakovi so zato čebele že pred 13 leti povezali s turizmom - kot pojasnjuje Herman Kisilak, gostijo predvsem družine, ki želijo počitnic brez mestnega hrupa: "Okoli hiše pri nas vedno brenči, diši po cvetju, po medu in seveda potem je interes še toliko večji, da se pokuka bliže v čebelnjak, da se pokuka v panj, da se v panju vidi življenje družine."

Gostje lahko ob čebelah pri Kisilakovih srečajo še pujsa, kokoši, najmlajši zajahajo ponija Poldija ali se igrajo z zajčki. To je po mnenju Andreja Kisilaka "neka dodana vrednost, ker otroci se domov vračajo z doživetji, ki jih na primer v nekih termah ne morejo doživeti, ki jih lahko samo doživijo na nekem podeželju, na kmetiji".

Tudi Štefan Šemen je čebelnjak s prenočišči postavil v naravi. V gozdu ob Muri. Tja prihajajo predvsem tisti, ki se želijo odpočiti in telo okrepčati z vonjem po čebelah. "Imamo odprtine, skozi katere gre čebelji aerosol in vsa toplota gor. In ko ti počivaš oz. spiš, se ti metabolizem ustavi in si 90 odstotkov dojemljivejši do vsega tega, se pravi dalj časa spiš, boljše se počutiš, seveda se relaksiraš, obnavljaš," pojasnjuje Šemen.

Čebelar dodaja še, da svojim gostom nudi še zdravljenje s čebeljimi piki, medeno savno in prenočišča, kamor prav tako seže vonj po medu in čebelah. In od kod prihajajo gostje? "Dosti hodi tujcev, se pravi iz Madžarske zelo dosti, iz Francije, iz večine držav, tudi z Indije so že bili," pojasnjuje.

