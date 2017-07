Video: Gordon Ramsay in "gospod Fižolček" namesto stevardes

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Rowan Atkinson v tipično zmedenem 'fižolčkastem' slogu okrog sedeža išče drobiž, ki bi ga podaril v kuverto za dobrodelno pobudo Flying Start. Foto: British Airways Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ko slavne v roke dobi zahtevni režiser Chabuddy G

26. julij 2017 ob 13:06,

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 13:10

London - MMC RTV SLO

Pri British Airways so posneli zabaven filmček o varnosti na letalu, v katerem nastopa vrsta britanskih slavnih osebnosti, ki se znajdejo na avdiciji za zahtevne vloge v videu.

Komik Asim Chaudhry (Chabuddy G) igra režiserja tega "videa v videu", ki se začne z njegovim pokroviteljskim obnašanjem do zvezdnika epa 12 let suženj Chiwetela Ejioforja. Filmar, ki se ima očitno za velikega strokovnjaka, nominirancu za oskarja namigne: "To bi bila lahko karierna prelomnica zate, zato ne zamoči."

Nato se pred kamero zvrstijo še druge ikone britanske popkulture, denimo kolerični zvezdniški kuhar Gordon Ramsay, pri katerem seveda ne gre brez kletvic, Thandie Newton, ki bere svoje vrstice v slogu stevardese, igralska veterana Ian McKellen in Jim Broadbent, pa Gillian Anderson - vsak na svoj način se trudijo razložiti različne vidike zagotavljanja varnosti, a zahtevnega režiserja nikakor ne uspejo zadovoljiti.

Proti koncu videa, ki poleg opozarjanja na pomembnost upoštevanja varnostnih navodil na letalih poziva tudi k darovanju pobudi Flying Start pod okriljem fundacije Comic Relief, ki skrbi za prikrajšane otroke, pa pride za mnoge najzabavnejši del: Rowan Atkinson v vlogi priljubljenega gospoda Fižolčka.

Na letalih družbe British Airways bodo filmček predvajali od prvega septembra naprej.

