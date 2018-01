Video: Idilična Slovenija osrednja "zvezda" južnokorejske limonade

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 32 glasov Ocenite to novico! Blejsko jezero - ena najljubših kulis tudi za južnokorejske televizijce. Foto: BoBo Sorodne novice Južnokorejski filmarji snemajo v Sloveniji, odlična priložnost za promocijo države

16. januar 2018 ob 11:37

Seul - MMC RTV SLO

Ena osrednjih "zvezdnic" najnovejše južnokorejske limonade z naslovom Črni vitez, je ob glavnih igralcih tudi država - in to kar Slovenija, ki se v nadaljevanki predstavlja s svojimi najznačilnejšimi turističnimi znamenitostmi.

Predjamski grad, panoramski posnetki zasneženih alpskih vršacev, pod njimi pa idilično Blejsko jezero, iznad katerega se dvigujejo meglice, razgled z blejskega in ljubljanskega gradu, tek po Tromostovju itd. lahko Slovenci in drugi ljubitelji dežele na sončni strani Alp občudujejo tudi v najnovejši južnokorejski televizijski uspešnici Black Knight - The Man Who Guards Me (Črni vitez - Mož, ki me varuje).

V glavnih vlogah v južnokorejski seriji nastopata Kim Rae Won (Kim Ne Von) in Shin Sae Kyeong (Šin Se Kjong), zgodba pa se vrti okoli potovalne agentke, ki idilične Slovenije sicer ni nikoli videla, a o njej vseeno na dolgo in široko razlaga svojim strankam - gledalci pa posnetke zelenega raja pod Alpami vidijo v podobi hipnih spominov iz prejšnjih življenj -, in njenim šarmantnim izbrancem, s katerim sta se ljubila že zadnji dve življenji, v tem, tretjem pa se še iščeta.

Slovenija je Južne Korejce kot filmska destinacija navdušila že leta 2016, ko so pri nas posneli približno eno uro materiala za romantično serijo Dear my friend. Snemanje je takrat potekalo na različnih lokacijah v Ljubljani, Piranu in na Bledu. Slovenska turistična organizacija pa je trenutke slave hitro izkoristila in se še isto leto začela bolj organizirano predstavljati tako na južnokorejskih kot na drugih azijskih turističnih sejmih.

Nekaj promocijskih videov za romantično serijo Black Knight si lahko ogledate spodaj.

