Video: Kočevsko - še neizbrušen turistični biser

Želijo ustanoviti še regionalni park

23. avgust 2017 ob 20:34

Kočevje - MMC RTV SLO

Neokrnjena narava, skrivnostna preteklost zaprtega območja z bunkerjem Škrilj, ki je zdaj odprt za obiskovalce, kraške jame in pragozdni rezervati - to je le nekaj atrakcij, ki vabijo turiste na Kočevsko.

To poletje so na Kočevskem odprli hostel s tridesetimi ležišči, ob jezeru pa uredili avtokamp. Obe naložbi sta občino stali milijon 200 tisoč evrov. S prvimi podatki o zasedenosti so v hostlu zadovoljni.

Na Škrilju pri Kočevski Reki so poleti za turistične oglede odprli podzemni vojaški objekt K-35, ki je bil v času Jugoslavije v primeru napada Sovjetske zveze namenjen podpori delovanja na zaprto območje preseljenega republiškega vodstva.

Veliko gostov pride na Kočevsko zaradi neokrnjene narave, lepo urejenih kolesarskih in pešpoti. Zaradi uvrstitve krokarjevega pragozda na seznam svetovne naravne dediščine UNESCO pričakujejo še povečan obisk. Veliko turistične infrastrukture bodo lahko uredili z denarjem iz programa Life Kočevsko, ki jim ga je uspelo pridobiti iz evropske blagajne. S tem denarjem želijo ustanoviti še regionalni park, v objektu Zavoda za gozdove v Kočevski Reki pa načrtujejo ureditev preprostih prenočišč za popotnike.

Več si lahko pogledate v spodnjem prispevku iz Slovenske kronike.

Barbara Renčof