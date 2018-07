Video: Krčana prva prehodila najdaljšo hrvaško planinsko pot

Še en slovenski uspeh

18. julij 2018 ob 19:53

Krško - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Planinska vodnica in motivatorka Pia Peršič ter gorski tekač Andrej Martinčič sta kot prva v celoti prehodila novo zasnovano Via Adriatica Trail, ki je najdaljša hrvaška planinsko-turistična pot.

Oba sta do zdaj opravila že vrsto podvigov – Andrej je med drugim pretekel Slovensko planinsko pot, skupaj pa sta pred dvema letoma kot prva in v celoti prevozila Slovensko turnokolesarsko pot. Letos pa sta se lotila še večjega podviga, in sicer Via Adriatica Traila, ki se začne na rtu Kamenjaku na jugu Istre in se vije vse do rta Prevlaka na črnogorski meji.

Pred podvigom se nista posebej kondicijsko pripravljala. "Glede na to, da je pot dolga 1100 kilometrov, da je na poti vsega skupaj 13 planinskih koč, od tega so stalno odprte samo tri, sva morala poskrbeti za svojo logistiko, se pravi svojo hrano, pijačo, plinske bombice. Tako da sva naredila kar dobrih 2500 kilometrov, preden sva startala," je za Televizijo Slovenija pojasnila Peršičeva.

Premagala kar 45.000 višinskih metrov

Najdaljšo hrvaško planinsko pot sta s pomočjo navigacijske naprave prehodila v 44 dneh, pri tem pa premagala 45.000 višinskih metrov. "Treki so bili narejeni pozimi, vegetacija je naredila svoje in je bilo na trenutke res zelo težko, drugače pa glede same narave sva bla navdušena, ker to so res taki razgledi, to so res lepote, ki so nepopisne," pojasnjuje Andrej, Pia pa dodaja, da je bila to zanjo zagotovo ena najtežjih poti, tako s fizičnega kot s psihičnega vidika. "Se pravi od vročine, dežja, neviht, hoje in teka v toči, čez minska polja, po neprehodnem terenu, se pravi po terenu, ki je preraščen z bodičevjem."

Več kot polovico poti je z njima prehodil tudi pes Otis, ki je zdržal približno 600 kilometrov. "Govorimo v narekovajih, on bi verjetno šel še dlje. Sva videla, da je tako utrujen, da je prihajala vročina, da je bilo treba nekaj ukreniti."

Za nagrado, ker sta pot prehodila kot prva, sta prejela tudi posebni plaketi načrtovalcev poti, zdaj pa se že ozirata za novimi izzivi.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku Televizije Slovenija.

VIDEO Slovenca kot prva prehodila Via Adriatica Trail

P. B., Goran Rovan (TV Slovenija)