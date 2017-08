Video: Lone - moderni hotel s kančkom jugonostalgije

Veličastni rovinjski hotel Lone je bil leta 2011, ko je bil zgrajen, prvi hotel v verigi t. i. Design Hotelov na Hrvaškem. A še zanimivejši je, ker njegovo oblikovanje temelji na tradiciji turistične arhitekture v nekdanji Jugoslaviji kot nekakšnega celostnega umetniškega dela.

"Nekoč so pri projektih sodelovali lokalni umetniki, oblikovalci, proizvajalci pohištva in modni oblikovalci. To tradicijo smo želeli spet obuditi. Ker je naša industrija v obdobju tranzicije počasi propadala, tako pri nas kot tudi pri vas v Sloveniji, je bilo to za nas še večji izziv," je za RTV Slovenija povedal arhitekt Saša Begović iz zagrebškega studia 3LHD, ki stoji za arhitekturno podobo Loneta.

Pohištvo je delo oblikovalske skupine Numen/For Use, tekstilni dekor (vključno z uniformami natakarjev) studia I-Gle, pod velnes center se je podpisal studio 92, umetniške instalacije in grafike so delo Ivane Franke in Silvia Vujičića, vizualna identiteta hotela je bila ustvarjena v agenciji Bruketa & Žinić, v pritličju pa so odprli prodajno galerijo z izdelki mladih hrvaških oblikovalcev.



Luksuz, odprt za vse

"To je bil naš uspeh, ker smo investitorja navdušili za hotel v tej nišni kategoriji dizajn hotela, poleg tega pa nam je uspelo industrijo, tudi bosansko, spet zbuditi. To se nam zdi najbolj zanimivo," še meni Begović.

Petzvezdični hotel, ki s svojo obliko spominja na luksuzno čezoceanko, stoji sredi borovega gozdička zaščitenega parka Zlati rt na obronku Rovinja, ima 236 sob in 12 luksuznih apartmajev, za katere so želeli, da vsi gledajo na park, tri restavracije, kongresni center in velnes.

Po eni strani gre s šestimi nadstropji in 6.000 kvadratnimi metri za klasični veliki hotel, ki pa ima tudi nekaj posebnosti, med katerimi velja prav gotovo izpostaviti veliko avlo, ki na neki način predstavlja tudi javni mestni prostor, saj so oblikovalci vztrajali, da hotel ne sme biti zaprtega tipa, ampak odprt za vse ljudi.

Hotel Lone je pod okriljem vodilne hrvaške turistične družbe Maistra, ki je glede namestitev v Rovinju skupaj s hoteli, kot so Lone, Adriatic, Amarin in Eden v zadnjih letih resnično naredila pravi razcvet in lestvico postavila visoko za celotno državo.

