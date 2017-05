Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Ne, to ni kakšno futuristično stanovanje, to je novi japonski vlak. Foto: Printscreen Youtube

Video: Na japonske tire zapeljal vlak, ki kipi od razkošja

Vozovnice razprodane že za skoraj leto vnaprej

5. maj 2017 ob 14:14

Tokio - MMC RTV SLO

Na Japonskem so predstavili verjetno najbolj razkošen potniški vlak na svetu, ki s svojo opremo in ponudbo bolj spominja na butični hotel kot prevozno sredstvo.

Spalni vlak z imenom Šiki-Šima je nov ponos Vzhodnojaponske železnice (JR East). Ima le deset vagonov, premožne srečneže pa bo popeljal na dve- do štiridnevno potovanje po vzhodnem delu države.

Razkošje na vlaku je izjemno, zato ni nič čudnega, da so zasoljene tudi vozovnice, za katere bo treba odšteti od 2.000 do vrtoglavih 9.100 evrov. A kljub temu je vseh 34 mest na vlaku že razprodanih do marca leta 2018. Neverjetna gneča je bila že za premierno vožnjo, saj so prejeli 76-krat več prijav, kot je bilo na voljo sedežev. Izbrance so določili z žrebom.

Večje kot stanovanje

Vlak si je zamislil oblikovalec Ken Okujama, ki je v preteklosti že sodeloval s Porschejem, Ferrarijem in Maseratijem, poroča CNN. Vlak ima velika stekla, skozi katera lahko potniki opazujejo japonsko vzhodno obalo, njene gozdove in morje. Pianist ves čas skrbi za dobro vzdušje, kulinarična ponudba pa je delo z Michelinovo zvezdico nagrajenega Kacuhira Nakamure. Ponudba se dnevno spreminja, saj se prilagaja kulinaričnim značilnostim regije, skozi katero vlak potuje.

Najprestižnejše so privatne suite, v katerih sta dve postelji, dnevni prostor in kopalna kad, vse skupaj pa je prostornejše od veliko tokijskih stanovanj, dodaja CNN.

Pri podjetju so dejali, da Šiki-Šima "kombinira tradicionalno japonsko estetiko s futurističnim duhom", na tokijski železniški postaji Ueno pa so posebej za ta vlak zgradili peron.

A. P. J.