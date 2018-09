Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V delavnicah in ob praktičnem prikazu je mogoče od blizu spoznati in doživeti čevljarsko dediščino. Četudi večina ljudi pogleda le za čevlji. Foto: Televizija Slovenija Za bogat program, ki izpostavlja pomen čevljarske tradicije, skrbi tudi Tržiški muzej. Foto: Televizija Slovenija

Video: Polstoletna tradicija Šuštarske nedelje se spet vrača h koreninam

51. šuštarski sejem v Tržiču

2. september 2018 ob 17:40

Tržič - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Prva septembrska nedelja je tradicionalno namenjena tudi šuštarskemu sejmu v Tržiču. Že 51. leto zapored so mestne ulice preplavili obiskovalci iz vseh krajev. Tokrat so bili na 150 stojnicah v ospredju izdelki slovenskih rokodelcev.

"Predvsem pa imamo veliko slovenskih razstavljavcev – tako obutve kot ostale ponudbe. Lokalne tržiške. Se mi zdi, da je to prava smer: poudarek na tradiciji," je za Televizijo Slovenija dejal Gašper Golmajer iz Turističnoinformacijskega centra Tržič. Organizatorji so namreč prireditvi vrnili poudarek na tradiciji in čevljarstvu, po katerem je Tržič slovel.

Program, ki je potekal na skoraj 20 lokacijah, so z nastopi popestrila tržiška in druga kulturna društva. Vnovič je bilo mogoče videti Frejšprehungo, slišati šuštarske pesmi in si ogledati šuštarske plese. V modni reviji po starem so lahko obiskovalci spoznali, kako so se Slovenci obuvali v preteklosti, v Zgodbi o priletnem šuštarju pa so se ustvarjalci navdihovali v čevljarskem izročilu.

Za bogat program, ki izpostavlja pomen čevljarske tradicije, skrbi tudi Tržiški muzej. Med drugim je v Pollakovi kajži na ogled razstava Tržiški šuštarji, za katero je skupaj z drugimi obrtnimi razstavami Tržiški muzej letos prejel prestižno Valvasorjevo nagrado. Občasna razstava o slovenski obutveni dediščini je prav tako odprta v Galeriji Atrij, kjer svojo obutev predstavlja več kot 20 folklornih skupin iz cele Slovenije.

Na prireditvi je glavno mesto dobila čevljarska dediščina, ki je odločilno zaznamovala mesto in ljudi. Sicer pa je program letošnjega dogodka, Šuštarske nedelje, v celoti prenovljen. Med novostmi velja izpostaviti izdelavo stenske poslikave na objektu Bombažne predilnice in tkalnice Tržič, plakatno razstavo Zlata doba tržiške industrije, postavitev interaktivnega spomenika, posvečenega čevljarstvu, in prikaz starodavnih obrti z belgijskima umetnikoma.

Organizatorji niso pozabili niti na najmlajše, in sicer z otroško Šuštarsko nedeljo. Tržiški muzej je za otroke pripravil več delavnic, z Aljo Viryent pa oživil dediščino modrotiska in tržiške kulinarike, so še zapisali organizatorji iz tržiške občine.

