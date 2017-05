Video: Preselitev leščurjev na največji slovenski urejeni plaži

Edinstvena akcija v Sredozemlju

20. maj 2017 ob 19:43

Portorož - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Portorožu je 21 potapljačev preselilo več kot tisoč zaščitenih školjk leščurjev. To obsežno naravovarstveno akcijo so izpeljali že tretje leto zapored, selitev pa bi lahko postala tudi svojevrstna turistična zanimivost.

Leščurji so največje školjke v Jadranu in Sredozemlju. Zrastejo do metra in pol, v povprečju pa merijo 60 cm. Za habitat si izbirajo mehko, muljasto dno v plitkem območju od pol do desetih metrov globine.

Akcija selitve leščurjev je edinstvena v Sredozemlju, saj se je prvo presajanje školjk, iz katerih so še pred kratkim izdelovali morsko svilo, začelo prav v Piranskem zalivu.

"Na vsakem kvadratnem metru jih poberemo deset. Sploh tukaj proti koncu pomola, kjer se največ skače v vodo, je najnevarneje, ogromno jih je," je povedal potapljač Sašo Moškon.

"Leščurje bomo preselili s tega plavalnega območja nekje čez mrežo, čez tisto mejo, kjer niso kopalci. To pomeni nekaj manj kot sto metrov globlje, proti sredini Piranskega zaliva," je pojasnil Alen Radojkovič, direktor Javnega podjetja Okolje Piran.

Že bili na robu izumrtja

Na školjko pahljačaste oblike se vežejo številni morski organizmi in predstavlja pomemben del morskega ekosistema. V preteklosti so že bili na robu izumrtja, tudi zaradi onesnaževanja.

"Zanimivo je, da je na slovenski obali veliko palčk za ušesa. Te ne pridejo zaradi kopalcev, ampak zato, ker jih uporabniki odvržejo v straniščno školjko, čistilne naprave pa jih ne morejo zadržati," je razložil Uroš Robič z republiškega inštituta za vodo.

T. H., Nataša Mihelič/TV Slovenija