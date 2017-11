Video: Prihodnji teden smuka tudi v Kranjski Gori in na Krvavcu

Te dni smučarji uživajo na Kaninu in Voglu

19. november 2017 ob 14:24

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Tudi ta konec tedna obratujejo žičnice na Kaninu in Voglu, prihodnji petek pa bodo novo smučarsko sezono začeli tudi na Krvavcu, ki mu je organizacija World Ski Award podelila nagrado za najboljše slovensko smučišče prejšnje sezone, in v Kranjski Gori.

Prvi sneg je zgolj pobelil smučišče, zato najbolj navdušeni smučarji že lahko vijugajo po snegu, za urejeno smučišče pa potrebujejo tudi umetnega, zato si želijo nizkih temperatur. Predprodaja smučarskih vozovnic, te so nekoliko cenejše, bo trajala do konca novembra.

Prvega snega so se - ob otrocih - najbolj razveselili žičničarji. Ob lanskem pomanjkanju snega je letos zgodnji začetek smučarske sezone še kako dobrodošel.

V pričakovanju prvih smučarjev

Kranjska Gora je že ves teden pobeljena, prve smučarje pa pričakuje v petek. "Ponoči smo lahko začeli izdelavo snega, zemlja je zmrznjena, tako da smo v popolni pripravljenosti," je za Televizijo Slovenija pojasnila Klavdija Gomboc. Sicer imajo 10 centimetrov snega, na Krvavcu kar trikrat več, a do 24. novembra, ko naj bi pognali prve naprave, bodo pospešeno izdelovali kompaktnega.

Krvavec bo odprt le delno

"Žal na začetku ne bo obratovalo celotno smučišče, bo samo ta spomladanski del," pojasnjuje direktor RTC-ja Krvavec Srečko Retuznik. Nato bodo naprave postopno dodajali. Novih žičnic ni, tehnični opremi so dodali le nov teptalni stroj in snežni top. Nekateri načrti pa ostajajo v predalih. "To je akumulacijsko jezero, kjer že imamo gradbeno dovoljenje in računamo, da bi verjetno prihodnje leto to realizirali."

V Kranjski Gori pa v sodelovanju z alpskim smučarskim klubom dopolnjujejo načrte umetnega zasneževanja na poligonu, drugih večjih načrtov pa za zdaj nimajo.

P. B., Marjeta Klemenc (Televizija Slovenija)