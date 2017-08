Video: Slovenske reke ponujajo odlično priložnost za osvežitev

Osvežitev ob Kolpi in Soči

1. avgust 2017 ob 19:42

Podzemelj/Kanal - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V vročih dneh veliko ljudi poišče osvežitev v rekah - tudi v Kolpi in Soči, ki veljata za ene izmed najčistejših v Sloveniji. Kolpa je ena izmed najtoplejših, Soča pa ponuja ohladitev v manj kot 20 stopinjah Celzija.

Ob slovenski rivieri, kot se v turizmu pogosto imenuje reko Kolpo, je bil vroč dan - v Metliki so namerili kar 35° C, reka pa se je v Podzemlju ogrela že na 27 stopinj Celzija. "Mi rečemo Koupa. Tu veliko nimaš kaj opisati. Kolpa je Kolpa, to je naše, to je belokranjsko," je za TV Slovenija dejala ena izmed obiskovalk kopališča v Podzemlju. "Kolpa je zakon, prava temperatura, čista voda."

"Bela krajina postaja ena taka svetla točka v slovenskem turizmu, čeprav ni toliko promovirana. Ampak mislim, da z reko Kolpo ustvarjamo idealne pogoje za razvoj turizma," pa je dejal direktor podjetja Gostinstvo in turizem Metlika Matjaž Pešelj.

Že najmlajši kopalci vedo, kaj je Kolpa. "Reka, ki je meja med Slovenijo in Hrvaško." Ob reki, ki na več sto kilometrih razmejuje Slovenijo in Hrvaško, je na naši strani urejenih veliko kopališč in kampov, ki privabijo mnoge, pogosto pa iz naše strani zaplavajo tudi k sosedom. "Seveda, zaplavamo tudi na drugo stran, zakaj pa ne?"

Po čem pa si bodo Belo krajino najbolj zapomnili? "Da je lepo, da je vroče, pa da imajo dobro vino."

Osvežitev pa si v teh vročih dneh lahko privoščite tudi v Soči, ki ima manj kot 20 stopinj Celzija. V Kanalu se vročinskemu valu uspešno izogibajo na rečni prodnati plaži, ki jo je uredila kanalska mladina. Najbolj pogumni se že pripravljajo na skorajšnje tradicionalne skoke s 17-metrskega mostu.

Za tiste, ki jim je reka prehladna, pa so Kanalci pripravili tudi zanimivo dogajanje v senci krošenj pod Sočo - od knjižnice pa do koncertov za vse generacije.

P. B., Petra Držaj (TV Slovenija)