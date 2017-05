Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Prostovoljca poprimeta za vsako delo. Foto: MMC RTV SLO

Video: Spoznavanje sveta skozi delo, tudi na slovenskih kmetijah

Na kmetiji je vedno dosti dela

13. maj 2017 ob 09:59

Tomaj - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Veliko mladih spoznava svet na izviren način, kot prostovoljci na kmetijah. Za delo dobijo streho nad glavo in hrano, hkrati pa spoznavajo dežele, navade in ljudi. Prostovoljce sprejemajo tudi na številnih kmetijah po Sloveniji.

Domačim na turistični kmetiji Škerlj v Tomaju na Krasu sta se tako za štiri mesece pridružila prostovoljca Alexandra in Alessandro iz Francije oz. Italije, ki sta sicer odraščala v mestu, a poprimeta za vsako delo na kmetiji. V teh dneh je veliko dela na vrtu in sadovnjaku, pa tudi s točenjem medu, česar sta se, kot sta priznala, lotila prvič v življenju.

Irena Škerlj je pojasnila, da so prostovoljce na kmetijo sprejeli, "ker je dela na kmetiji dosti", želeli pa so tudi "pridobiti nova znanja, spoznati nove ljudi". "Izkušnje imamo zelo dobre, to so ljudje, ki so radi v naravi, delajo z naravo, radi kmetujejo," je dodala Milojka Škerlj.

Alexandra in Alessandro sta kmetijo na Krasu našla prek spletnega portala Workaway, kjer lahko mladi izbirajo med več kot 28 tisoč ponudbami za prostovoljno delo v 155 državah po vsem svetu.

Barbara Renčof, TV Slovenija

VIDEO Mladi prostovoljci na kmetijah

T. K. B.