Video: Štajerci si želijo večje prepoznavnosti mladih vin

Na letošnjem salonu 24 vinarjev

6. november 2018 ob 18:12

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Mariboru se je odvil že četrti salon štajerskih mladih vin, ki na trgu nastopajo pod skupno blagovno znamko Pubec. Letos se ga je udeležilo 24 vinarjev, ki želijo povečati svojo prepoznavnost in prepoznavnost štajerskega vinorodnega okoliša tako doma kot v tujini.



Letošnjega Salona Štajerskih mladih vin Pubec v Mariboru se je udeležilo manj vinarjev kot prejšnja leta. Tudi zato, ker so organizatorji zaostrili pogoje. "Najprej je pri preostanku nepovretega sladkorja tokrat meja 12 gramov, dovoljena so samo bela vina, suha in polsuha. Prav tako samo buteljčna vina," je za Televizijo Slovenija pojasnil vodja projekta Pubec Borut Cvetko.

"Vsako leto bolj ali manj podobno, na neko muškatno vino. Vedno je osnova muškat otonel. Letos je kerner v spremljavi, lani je bil rizvanec," o vinih pojasnjuje Pavle Jarc (Vino Jarc Svečina). Kot pravijo pri Vinu Greif Fram, je njihov cilj, da bi se kot vinarstvo pojavljali tudi na tujih trgih. "Tuji trgi pa nekako iščejo sveži sovinjon in pa sveže sadne zvrsti na bazi sovinjona."

Obiskovalci so tako lahko pokusili vrhunska mlada vina, ki se kot takšna po naši zakonodaji lahko prodajajo do zadnjega januarja. Večina v projekt vključenih vinarjev se uvršča med predstavnike mlajše generacije, prevzemnike kmetij, skratka tistih, ki se zavedajo nujnosti novih pristopov pri pridelavi in promociji vin.

Pomembnost blagovne znamke Pubec vidijo v tem, da se štajerski vinarji lahko povežejo in predstavijo kot celota tako na Štajerskem kot v Ljubljani ter dokažejo, da znajo tudi oni pridelati dobra suha in polsuha vina.

Na salonu štajerskih mladih vin, ki se bo v sredo odvil še v Ljubljani, je ponudbo popestrila tudi pristna štajerska kulinarika, ki jo tradicionalno pripravljajo profesorji in dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor.

Več si lahko ogledate v spodnjem prispevku Televizije Slovenija.

VIDEO Štajerci predstavljajo izbrana mlada vina

P. B., Matej Korošec (Televizija Slovenija)