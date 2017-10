Video: V pol leta zbrali pol milijona evrov in zgradili kočo

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Odprtje koče so načrtovali že za november, zdaj pa upajo, da jim bo uspelo v decembru. Foto: MMC RTV SLO

Odprtje načrtujejo za december

31. oktober 2017 ob 14:02

Vrhnika - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Na Planini nad Vrhniko že stoji nova planinska koča. Upajo, da jo bodo za obiskovalce odprli še to leto. Gre za pravi fenomen, kako je planincem uspelo zbrati pol milijona evrov, da so staro in dotrajano kočo do tal podrli ter zgradili popolnoma novo.

Priljubljena izletniška točka nad Vrhniko, kamor vsak dan zaide v povprečju 80 ljudi. Na 730 metrov visokem hribu kraljuje stolp, ki so ga pred devetimi leti prenovili in od takrat se je število obiskovalcev potrojilo. 50 let stara koča je bila premajhna za tako množico, zato so jo februarja porušili. Še pred pol leta je zevala luknja, danes pa tam že stoji popolnoma nov planinski dom.

Odprtje koče so sicer načrtovali že za november, zdaj pa upajo, da jim bo uspelo v decembru. Od več kot pol milijona evrov vredne investicije so namreč skoraj 200.000 dobili od sponzorjev in donatorjev, pomagali sta tudi Fundacija za šport in občina Vrhnika. V zadnjih treh mesecih se je pojavilo še nenačrtovanih 60.000 evrov stroškov. Tako jih zdaj potrebujejo še 70.000-80.000. Ponovno bodo izdali tudi koledar, s katerim načrtujejo zbrati 20.000 evrov, upajo pa na še pomoči podjetij in planincev.

Če bo vse po sreči, bodo za silvestrovo iz koče že opazovali ognjemete do Ljubljane.

Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija