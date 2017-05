Video: V Trebnjem vse pripravljeno na 45. Teden cvička

Predstavile se bodo tudi slovenske vinske kraljice

25. maj 2017 ob 18:40

Trebnje - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija/STA

Praznik vinskega posebneža so Dolenjci lani preselili v Trebnje, kjer se bo odvijal tudi letos. Začel se bo v petek, ko bo potekala popoldanska povorka vinogradniških društev.

Poleg pokušnje nagrajenih vin so organizatorji poskrbeli tudi za pestro spremljevalno dogajanje - med drugim tudi za razstavo likovnih del v trebanjski galeriji, ob prazniku cvička pa je izšla tudi strokovna monografija Cviček in svet.

Na povorki pričakujejo približno 1500 udeležencev, sledilo pa bo še uradno odprtje, kjer bo med gosti tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Tam bodo razglasili kralja cvička oziroma letošnjega zmagovalca med pridelovalci cvička ter novomeškega zdravnika Petra Kapša imenovali za ambasadorja cvička.

Prireditev je do lani potekala na Kostanjevici na Krki, pred leti pa tudi v Novem mestu. Nedavna sprememba lokacije se je izkazala za uspešno in tako letos med 26. in 28. majem pričakujejo do 9000 obiskovalcev.

"Želimo si, da bi ta prireditev v prostoru cvičkove dežele živela in napredovala. Kajti ne gre samo za vinski prazik. Gre za kulturni, etnološki in siceršnji praznik, ker je vinogradništvo v duši Dolenjcev," je za TV Slovenija pojasnil trebanjski župan Alojzij Kastelic.

Trebnje sicer leži na pomembnem prometnem središču ob dolenjski avtocesti, približno pol poti med Novim mestom in Ljubljano. Povezuje tudi območja Suhe krajine, Mirnske doline ter Posavja. Zelo blizu glavnega prizorišča se nahaja tudi železniška postaja, na kateri načrtujejo prihod in odhod posebnega nedeljskega cvičkovega vlaka iz Ljubljane.

P. B., Petra Držaj (TV Slovenija)