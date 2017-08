Video: Z letališkimi prevozi pri nas služijo predvsem zasebniki

Premalo avtobusnih prevozov

26. avgust 2017 ob 19:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Z navalom turistov v Sloveniji raste tudi promet na ljubljanskem letališču. Letos imajo v najbolj prometnih mesecih za 45 odstotkov več potnikov kot pred petimi leti. V primerjavi z lani pa je potnikov 20 odstotkov več.

Ker letališče razen rednih avtobusnih prog drugih povezav nima, si čedalje večji kos pogače pri prevozih režejo zasebni prevozniki in taksisti.

V najbolj prometnih mesecih sta na ljubljanskem letališču vzlet in pristanek na vsakih pet minut. V prvih šestih mesecih je bilo na letališču 722.943 potnikov, v enakem obdobju lani pa 597.271 - rast je 20,8-odstotna.

Tekma za posel je v času pristankov med taksisti, teh je na letališču 50, in štirimi ponudniki prevozov. "Približno pol ure po pristanku, ko potniki pridejo, se kombiji kar hitro napolnijo. Bled in Bohinj sta zelo popularni destinaciji, zato se letos kar pozna, da imamo precej več voženj v to smer," je za TV Slovenija pojasnil Aleš Zupančič iz ZUP prevozov.

Največ potnikov gre še vedno v Ljubljano, večina pa jih prevoz izbere kar na letališču. "Vzel bom taksi," je pojasnil eden izmed turistov. "Gremo s kombijem. Nismo vedeli, kakšne so cene, taksi je predrag," pa je dejala turistka. Za prevoz do Ljubljane s kombijem je treba odšteti 9 evrov, za prevoz s taksijem pa 40 evrov. "Človek, pri katerem smo najeli hišo, nam je rekel, naj gremo s kombijem, saj so taksiji do mesta predragi."

Za avtobus do Ljubljane pa je treba odšteti 4,1 evra, a vozi na eno uro, ob nedeljah na dve uri. Ob vsem tem Fraport Slovenija poudarja, da si želijo tega, kar imajo vsa letališča - železniško povezavo. Na infrastrukturnem ministrstvu pa pojasnjujejo, da glede na zdajšnje število potnikov železniška povezava ni potrebna. Smiselna bo takrat, ko bo na letališču prepeljanih približno štiri milijone potnikov letno.

P. B., Lidija Pak Horvat (TV Slovenija)