Vipavska dolina obrnila nov list v zgodbi turistične celovitosti

Portal kot orodje za promocijo

9. december 2016 ob 13:35

Vipava - MMC RTV SLO

Vipavska dolina je dobila novo okno v svet. Uradno so predstavili novo spletno stran in promocijski film, ki filmsko in fotografsko razkošno riše zanimive prednosti in posebnosti doline.

Portal je zasnovan kot orodje za promocijo, ki ga je možno ves čas širiti, bogatiti in dopolnjevati ter tako s pridom izkoriščati vse prednosti sodobnih komunikacijskih tehnologij.

Vipavska dolina, ki je pred dobrim letom zaživela kot enotna turistična destinacija in blagovna znamka, je odprla novo stran svoje promocije - enoten spletni portal, ki pomeni sodobno okno v svet, pravi kreativna direktorica projekta Lučka Peljhan: "To je eden redkih spletnih portalov v Sloveniji, ki ponuja celostranske fotografije, občutek, da si v dolino vstopil, začutiš njene lepote, pa tudi izzive - kaj bi na primer turista zanimalo, da tam spozna, okusi, doživi ...".

V prvi fazi je tako postavljeno orodje in ogrodje, ki naj bi ga različni ponudniki dopolnjevali - od vinarjev, sadjarjev, ponudnikov adrenalinskih in drugih športov, ribičev ...

Dolgo snemanje za nekaj sekund materiala

Vzporedno s portalom je leto dni nastajal tudi petminutni promocijski film o Vipavski dolini - napovednik je uporabljen kot vstopni film na spletni strani. Preko razpisa je snemanje ajdovska občina zaupala Samu Premrnu iz Orehovice.

Za ekipo je bil to velik izziv in podvig, pravi ta: "Pravzaprav je bilo bolj tako, da so bila zelo kratka snemanja, neka popolna svetloba traja zelo kratek čas, tako da smo mi hodili bolj nabirat sekunde na teren. Snemali smo lahko vse popoldne, domov pa na koncu prinesli pet sekund materiala."

Vseeno se je nabralo za 30 ur posnetkov, ki jih bodo obiskovalci portala zagotovo srečevali kot nove zgodbe o Vipavski dolini.

T. H., Zdenka Tomulič/Radio Slovenija