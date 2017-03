Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ob sončnih petkih bo na Pogačarjeveh trgu spet težko najti kak prazen kotiček. Foto: Promocijsko gradivo "Vrhunska kulinarika za vsakogar" je vodilo projekta, ki je v zadnjih petih letih utrdil svoj status zgodbe o uspehu. Foto: Promocijsko gradivo Kot pravijo organizatorji, nimajo namena v neskončnost širiti nabora ponudnikov, več jim pomeni vzdrževanje ravni kakovosti. Foto: Promocijsko gradivo Ekipa Odprte kuhne z Valterjem Kramarjem in Ano Roš iz Hiše Franko, pred kratkim ovenčane z naslovom najboljše slovenske restavracije. Foto: Promocijsko gradivo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vrača se Odprta kuhna: glavno vodilo ostaja kakovost

Gurmansko-družabni dogodek v prestolnici in drugod

24. marec 2017 ob 08:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

V svojo peto sezono vstopa Odprta kuhna, kulinarična tržnica, ki bo poleg Ljubljane, kjer bo zaživela že danes, gostovala še v Celju, Kopru in Novi Gorici.

"Tudi letos začenjamo v Ljubljani na Pogačarjevem trgu, kjer se bomo ob vrhunski ponudbi hrane in pijače družili vsak sončni petek, dokler bo vreme jeseni dopuščalo," je ob pripravah na začetek nove sezone povedala Alma Kochavy, vodja projekta. Odprta kuhna bo, kot omenjeno, gostovala tudi v drugih slovenskih mestih: prvo bo na vrsti Celje, in sicer že to soboto, 1. aprila. Sledilo bo gostovanje v Kopru v soboto, 15. aprila, prvi letošnji obisk Nove Gorice pa Odprta kuhna načrtuje v sredo, 26. aprila.

Kulinarična karavana Odprte kuhne bo Mestno tržnico Celje, Carpacciov trg in Taverno v Kopru ter Bevkov trg v Novi Gorici obiskala vsak mesec enkrat, izjema sta le julij in avgust. "Takrat bo tudi naš urnik bolj počitniški in se bomo na Odprti kuhni družili le ob petkih v Ljubljani," pravi Alma Kochavy. Sicer pa se bo Pogačarjev trg v gurmansko-družabno središče prelevil vsak petek marca, aprila, maja in oktobra med 10. in 21. uro, od junija do septembra pa med 10. in 22. uro.

Dobrote z vseh koncev Slovenije in sveta

Koncept tako med domačini kot turisti izjemno priljubljene kulinarične tržnice ostaja enak – raznolikost, izvirnost, svežina in kakovost v jedeh z vseh koncev Slovenije in iz svetovnih kuhinj, ki jih dopolnjuje bogata ponudba vin, koktajlov, piva in drugih pijač. Lani je na 40 dogodkih projekta sodelovalo kar 75 različnih ponudnikov, letos se obeta še kakšen več.

"Zadnjih nekaj mesecev smo preživeli v intenzivnih dogovorih s ponudniki in z veseljem lahko povem, da nam bo uspelo na Odprte kuhne letos pripeljati nove kulinarične zgodbe, nove chefe in nove restavracije. Mislim, da smo mejo za mednarodno kulinariko že dosegli, zato smo letos še več poudarka dali sodelovanju s ponudniki iz različnih slovenskih regij," je povedal direktor Lior Kochavy, a opozoril, da ekipa Odprte kuhne kljub temu nima namena v neskončnost širiti nabora ponudnikov, temveč največ dela vlaga v vzdrževanje ravni kakovosti, ki jo želijo nuditi obiskovalcem. "Od tega ne odstopamo in kot kulinarična tržnica se od drugih, podobnih projektov razlikujemo prav v tem, da ulično hrano za Odprto kuhno snujejo tudi v nekaterih najboljših slovenskih restavracijah, kot sta Hiša Franko in JB Restavracija," je poudaril Lior Kochavy.

Viškov ne mečejo stran

Posebnost Odprte kuhne je tudi njena "zelena duša", saj si organizatorji prizadevajo za ukrepe za ločevanje vseh odpadkov in za uporabo povratne ali v celoti razgradljive embalaže. "Ker hrano obožujemo in cenimo, tudi viškov na Odprti kuhni ne mečemo stran. Zato sodelujemo z Zavodom Pod strehco, ki že pripravljene obroke razdeli družinam v stiski, iz še neuporabljenih sestavin pa v svoji ljudski kuhinji pripravi lastne obroke," je dejala Alma Kochavy.

A. K.